Hajdu János;TEK;

2026-06-01 06:00:00 CEST

Magyarországon hálás közéleti feladat a különféle mundérosokat, erőszakszervezetekhez tartozókat csépelni. A hatalomtól rendre kushodó nép a rendőrviccekben élte ki a lázadását, Kádár Jánosnak simán megbocsátott, a Kádár-rendszer rendőrének ellenben soha. Úgy is, hogy a rendszer rendőreinek túlnyomó többsége 1989 előtt is a csirkefogókkal szemben védte a honpolgárokat. Azért melóztak, hogy az őket nagyvonalúan lehülyéző literálértelmiségi is jó eséllyel élve hazatérjen az esti sétájáról. Ez a megbélyegző, rendőrellenes kultúra termelte ki az olyan igazságtalan élethelyzeteket, mint az ex-belügyér Pintér Sándoré, akiről divat azt sutyorogni hogy mekkora maffiózó, miközben a 90-es évek éjsötét bűnözőinek a jó része éppenséggel Pintér alatt került a rács mögé. Ebben a légkörben értelmezendő Hajdu János vezérőrnagy menesztése is a Terrorelhárítási Központ (TEK) éléről, amelyet a népnyelv ugyanezzel a lendülettel tett meg „Orbán magánhadseregének”.

Az független vizsgálat tárgya, hogy a NER mikor, hogyan használta fel esetleg a TEK-et, különös tekintettel az ukrán aranykonvoj ügyére, amely az eddigi információk szerint Rogán Antal háza táján indult. Azonban a TEK 16 éves működése alatt cirka 4-5 ezer bevetést hajtott végre úgy, hogy nem voltak politikai akciói.

Az "Orbán-hadsereg" elmélettel szemben

a TEK létrehozásának a prózai célja az volt, hogy lehetőség szerint ne az évi 20 (!) gyakorlólövést ejtő kisrendőr kerüljön szembe nehézsúlyú bűnözőkkel.

Ehhez persze elitkommandó kellett, elit körülményekkel és a rendőrátlaghoz képest sokkal több felszereléssel és fizetéssel.

A kívülálló szemében óhatatlanul vált a testület a NER díszletévé. Hajdu menesztése még érthető – elvégre azt mégsem várhatja el senki Magyar Pétertől, hogy Orbán biztonsági főnöke és testőre legyen a fő biztonsági embere. Ugyanakkor az reménykeltő, hogy az új belügyminiszter a parlamenti meghallgatásán már leszögezte, hogy nem óhajtják szétbarmolni a TEK amúgy jól működő szervezetét. Legfeljebb új cégért adnak neki. Mindannyiunk érdeke, hogy hatékony terrorelhárításunk legyen.