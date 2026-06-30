Elléptük a brazil szambát

Nagyon szomorú tény: nem jutott a legjobb négy közé a magyar női kézilabda-válogatott a szerbiai világbajnokságon, mivel a belgrádi negyeddöntőben kétszeri hosszabbítást követően 33-31-re kikapott a brazil csapattól. Pedig többször is Görbiczék kezében volt a mérkőzés, ám a végén a dél-amerikaiak írtak történelmet, ugyanis eddig sosem voltak képesek túljutni a negyeddöntőn. Döbbenetes meglepetésként a lengyelek a románok után a franciákat is legyőzték, így ők ott vannak a legjobb négy között.