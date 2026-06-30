A NAV, a TEK és az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársai is Hajdu János ellen vallhattak.
Ehhez azonban Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt le kell váltani.
Így kommentálta a volt miniszterelnök, hogy a Fidesz biztonsági igazgatójává nevezte ki az ukrán pénzszállítók ügyében meggyanúsított Hajdu János korábbi TEK-főigazgatót.
Aki minket meg akar félemlíteni, keljen fel hamarabb - szögezte le a volt miniszterelnök Facebook-bejegyzésében.
A volt miniszterelnök szerint az új magyar kormány az ukránok érdekében jár el.
Hét rendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás bűntettének gyanúja áll fenn.
A nyomozás vizsgálja azt is, milyen szerepet játszott az akcióban a legfőbb ügyész.
A 444 azt írja, hogy több forrás is hitelesnek véli a hozzá eljutott iratot, és a Legfőbb Ügyészség sem cáfolta annak valódiságát. Magyar Péter miniszterelnök a cikkre hivatkozva azonnali ügyészségi választ követelt.
A miniszterelnök korábban már jelezte, hogy nem tart igényt az Orbán Viktor egykori testőre vezette szervezet védelmére.
Egy sor eljárási törvénysértést állapított meg a bíróság.
A hivatalos magyarázat szerint a terrorizmus elleni küzdelem részeként van erre szükség.
Simor Dániel éppen Orbán Viktor kampánykörútjának egyik állomásáról próbált tudósítani, amikor megtörtént vele a rendhagyó eset.
A Terrorelhárító Központ egységei még az éjszaka elindultak az osztrák határszakaszra.
A Terrorelhárítási Központ (TEK) dolgozóinak kötelező a ju-jitsu, évente kétszer vizsgázniuk is kell - mondta a TEK főigazgatója a köztévében.
Három felhívást tett közzé a napokban a Terrorelhárítási Központ főigazgatója, Hajdu János. Ennek értelmében tiszteket, tiszthelyetteseket, valamint tárgyalótiszteket keresnek műveleti egységeikbe, és testőrképzést indítanak a személyvédelmi területen. A felhívásból nem derül ki, hány szakember hiányzik az állományból.
A BBC budapesti tudósítója arról számolt be a brit közszolgálati médiának, hogy a magyar terrorellenes egység nevetségessé vált, mert a bíróságon derült ki, hogy történelem iránt érdeklődő fiatalokat gyanúsítottak terrorizmussal. A BBC azt is írja, hogy az elfogás híre a 130 áldozatot követelő párizsi terrortámadás után keltett nagy figyelmet.
Nem iszlamisták voltak a TEK által elfogott személyek, kiderült, hogy a "nemzetközi beágyazottságú szélsőségesek" egyszerű világháború-rajongó fiatalok, akik az erdőben találták a fegyverrelikviákat.
Teljes lyukra futásnak látszik a TEK nagy dirrel-durral bejelentett hatalmas leleplezése: a bíróság elutasította már az előzetesbe helyezést is, miután kiderült, hogy a "nemzetközi beágyazottságú szélsőségesek" szimpla világháború-rajongó fiatalok, akik az erdőben találták a fegyverrelikviákat. Az Index úgy tudja, a terrorelhárítók a parlament nemzetbiztonsági bizottsága előtt sem bontották ki az igazság minden részletét - írja a portál.
2010 óta jelentősen átalakultak a közjogi méltóságok védelmét ellátó szervezetek. Jelenleg három különböző, feladataiban zömmel párhuzamos szervezet védi a három legfőbb magyar állami vezetőt - a miniszterelnököt, a köztársasági elnököt és a házelnököt - illetve az állam fontosabb emblematikus épületeit. Valamennyinek van állománytáblája parancsnoktól kézbesítőig, járműparkja, költségvetése, egyenruhája.
Elérte a térséget, és kedd hajnalban "megkezdte a műveletet" a Terrorelhárítási Központ (TEK) speciális egysége, amely a Kelet-Ukrajnában foglyul ejtett magyar férfi segítségére indult - mondta a TEK főigazgatója kedden az M1 Ma reggel című műsorában.
Ha néhány év elteltével visszagondolok erre a kétszeri hosszabbításos meccsre, akkor is bizonyosan igen fölindult leszek. Ettől függetlenül büszkén távozom - összegzett Hajdu János megbízott szövetségi kapitány a női kézilabda-világbajnokság nyolcaddöntőjében a braziloktól drámai körülmények közepette elszenvedett vereség után (33-31).
Nagyon szomorú tény: nem jutott a legjobb négy közé a magyar női kézilabda-válogatott a szerbiai világbajnokságon, mivel a belgrádi negyeddöntőben kétszeri hosszabbítást követően 33-31-re kikapott a brazil csapattól. Pedig többször is Görbiczék kezében volt a mérkőzés, ám a végén a dél-amerikaiak írtak történelmet, ugyanis eddig sosem voltak képesek túljutni a negyeddöntőn. Döbbenetes meglepetésként a lengyelek a románok után a franciákat is legyőzték, így ők ott vannak a legjobb négy között.
Rendkívül lelkes és fegyelmezett játékkal, igen kevés hibaszázalékkal sima győzelmet aratott a magyar női kézilabda-válogatott az olimpiai bronzérmes spanyolok ellen. Görbiczék ezzel bejutottak a legjobb nyolc közé, ahol ellenfelük Brazília lesz.
Bejutott a legjobb nyolc közé a magyar női kézilabda-válogatott a szerbiai világbajnokságon, miután a hétfői újvidéki nyolcaddöntőben 28-21-re nyert az olimpiai és vb-bronzérmes spanyol csapat ellen.
Ma az idei esztendő legfontosabb meccsét játssza a magyar válogatott a szerbiai női kézilabda-világbajnokságon. A spanyolok elleni nyolcaddöntő ugyanis vízválasztó lesz: ha kikap Hajdu János csapata, akkor a tavalyi Eb-bronzérem után a minimális elvárásoknak sem tud megfelelni, míg győzelem esetén bármi megtörténhet. A fogadóirodáknál a hispánok az esélyesebbek, míg tavaly a kontinensviadalon ugyanebben az újvidéki csarnokban Tomoriék legyőzték a spanyolokat.
Ahogy arra számítani lehetett, a szerbiai női kézilabda-világbajnokság csoportküzdelmeinek negyedik körében szinte megszállták a magyar szurkolók Újvidéket. A mieink ugyanis a románok ellen léptek pályára, és a bíztató első félidő után sajnos elveszítették a meccset (21-17 oda), és ma a németek ellen a csoportelsőségen kívül a becsület is lesz a tét.
Ahogy arra minden hazai kézilabda-barát számított, egyelőre minden rendben van magyar szempontból. A Hajdu János által irányított női kézilabda-válogatott a papírformának megfelelően - hol jó játékkal, hol akadozva - megnyerte első három csoportmérkőzését a szerbiai világbajnokságon, ám ez ne tévesszen meg senkit, ugyanis a fontosabb összecsapások azonban csak most következnek a számára. Még a csoportkörben.
Több embert meg akart ölni a hétfőn a budapesti Ferenciek terén egy taxiban elfogott férfi, ezért volt szükség a mielőbbi elfogására – közölte a Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatója kedden az ATV Egyenes beszéd című műsorában. Az akció viszont újabb súlyos kudarca a TEK-nek.
Több embert meg akart ölni a hétfőn a budapesti Ferenciek terén egy taxiban elfogott férfi, ezért volt szükség a mielőbbi elfogására - közölte a Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatója kedden az ATV Egyenes beszéd című műsorában.