Nem minősítette le Magyarországot az S&P, de maradt a negatív kilátás

Megerősítette változatlan negatív kilátással Magyarország hosszú és rövid futamú hazai és külső államadósság-kötelezettségeinek befektetési ajánlású BBB mínusz/A-3 besorolását az S&P Global Ratings nemzetközi hitelminősítő.
A péntek este Londonban bejelentett döntés indoklásában az S&P kiemelte: a Magyar Péter vezette új magyar kormány deklarált célja, hogy Magyarország 2030-ig csatlakozzon az euróövezethez.Látótávolságban az euró, az évtized végére lehet közös valutánkInkább csak 2030 után lesz eurónk
Az S@P szerint a kormánynak jelentős mozgástere van arra, hogy új törvényekkel szakpolitikai módosításokat hajtson végre a költségvetés, a beruházások, a gazdaság, az igazságszolgáltatás, a közbeszerzések és a szociális szféra területén. A szuverén besorolás negatív kilátása ugyanakkor a következő két év költségvetési és gazdasági stabilitását terhelő kockázatokat tükrözi - fogalmaz a hitelminősítő elemzése.Ötéves csúcsra ugrott az államadósságUrsula von der Leyen bejelentette, hogy Magyarország megkaphat több mint 14 milliárd euró eddig befagyasztott támogatást, a magyar diákok újra részt vehetnek az Erasmusban