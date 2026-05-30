Nem minősítette le Magyarországot az S&P, de maradt a negatív kilátás

Magyarország;S&P;adósságbesorolás;

2026-05-30 07:40:00 CEST

A nemzetközi hitelminősítő üdvözölte, hogy a Tisza-kormánynak jelentős mozgástere van arra, hogy új törvényekkel szakpolitikai módosításokat hajtson végre a költségvetés, a beruházások, a gazdaság, az igazságszolgáltatás, a közbeszerzések és a szociális szféra területén

Megerősítette változatlan negatív kilátással Magyarország hosszú és rövid futamú hazai és külső államadósság-kötelezettségeinek befektetési ajánlású BBB mínusz/A-3 besorolását az S&P Global Ratings nemzetközi hitelminősítő.

A péntek este Londonban bejelentett döntés indoklásában az S&P kiemelte: a Magyar Péter vezette új magyar kormány deklarált célja, hogy Magyarország 2030-ig csatlakozzon az euróövezethez.

Az S@P szerint a kormánynak jelentős mozgástere van arra, hogy új törvényekkel szakpolitikai módosításokat hajtson végre a költségvetés, a beruházások, a gazdaság, az igazságszolgáltatás, a közbeszerzések és a szociális szféra területén. A szuverén besorolás negatív kilátása ugyanakkor a következő két év költségvetési és gazdasági stabilitását terhelő kockázatokat tükrözi - fogalmaz a hitelminősítő elemzése.