A NER és a HEM-es himihumi

MVM;energiahatékonyság;energiatakarékos épület;energiatakarékosság;Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal;

2026-05-29 20:35:00 CEST

Bár tavaly már az energiafogyasztás-csökkentési piacon is feltűntek a NER-közeli potyázók, az üzlet mára összeomlott. Rögös út vezet az európai értelemben hatékony Magyarországhoz.

A tavalyi év második felében több NER-közeli cég is feltűnt a hitelesített energiamegtakarítások (HEM-ek) hazai piacán – értesült a Népszava. Az uniós eredetű Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) keretében Magyarországon 2021 óta adható-vehető HEM-ekből elvben azért keletkezik évi sok tízmilliárd forintos energiahatékonysági felújítási forrás, mert a törvényben körülírt hazai energiacégeknek forgalmuk meghatározott százalékában évente több millió HEM-et kell venniük. Ez piaci észjárással a hazai felújításban jártas cégeket minél több HEM „előállítására”, vagyis energiahatékonysági beruházásra ösztönzi. A részletekben ugyanakkor, mint mindig, most is ott az ördög, sőt a piac jelenleg leginkább a pokolra emlékeztet.

A gondot többek között az okozza, hogy a részletszabályok igen összetettek és egy-egy apróbb módosítás minden tervet boríthat. Ez a zavarosban halászó tűzközeliek táptalaja, így viszont egyre több a magát rászedettnek tartó, csalódott, sértődött szereplő is. A rendszer csak két éve lett országosan ismert, amikor a HEM-vásárlási kötelezettség emelése és a nyílt HEM-tőzsde beindítása olyan üzletté tette a felújításokat, hogy tömegével jelentek meg a családi házak ingyenes padlásfödém szigetelését ajánló brigádok. Míg ugyanis a munkával egy hozzáértő csapat néhány óra alatt végez, az ösztönzési szorzók kiötlői szerint a ház energiaigénye leginkább így csökkenthető. Az akkori, gigajoule-onként (GJ) 15 ezer forint közeli tőzsdei árak mellett egyetlen padlásfödém-szigetelés HEM-jein több százezer forint tiszta haszon keletkezett.

Hamar megjelentek a csalók is, akik a tanúsítvány „lepapírozása” végett lefotózták a kész padlásfödémet, majd a szigetelőanyagot vitték is tovább.

Sőt, mostanság állítólag már az AI-fotók is megjelentek. Világossá vált, hogy a kivitelezői lelkesedést alapvetően a HEM-ár befolyásolja, ami viszont leginkább az érintett szervek – a kormány, a szaktárca, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) – döntéseinek függvénye. Így a MEKH-es szigorítások és a HEM-kötelezettség bizonytalan emelése miatt tavaly év elején az ár be is szakadt. Bár az EKR révén több tízezer családi ház födémje kapott (a szakmai aggályok ellenére örvendetes) hővédelmet, a beruházási kedv lelohadt. A pénzük után futó vállalkozók jajszava viszont elért a kormányig. Így 2025-ben növelték a HEM-vételi kötelezettséget, illetve kihúzták az elszámolható „beruházások” közül például a kamiongumi-felfúvást vagy a vízcsap-perlátorok felszerelését. A piacot ugyanakkor még így is meglepte a 2025 szeptemberi, régóta várt tőzsdei forduló GJ-onként 18,5 ezer forintra ugró ára. Ez újabb szigetelési lázat hozott: aki élt és mozgott, szigetelőanyagot és kopár födémet keresett.

Egy fontos tényezőt viszont sokan alulértékeltek. A HEM-kereslet több mint kétharmadát ugyanis az MVM képviseli. Az pedig, hogy az állami cég éves kötelezettségét mikor, kitől és mennyiért veszi meg, belügy. Az MVM márpedig a HEM-beszerzést integrátoroknak/aggregátoroknak hívott nagy „gyűjtőkre” bízta, akikkel ráadásul nem is a tőzsdén vagy tőzsdei áron, hanem egyedileg szerződött. Ezek közül eddig csak a tőzsdén jegyzett Masterplast ismert szakcégével tavaly szeptemberben kötött, több mint tíz éves, 18 milliárdos keretszerződés kapott nyilvánosságot. A piacon viszont kezdtek keringeni az MVM-es „udvari beszállítók” nevei. Bár egy ilyen, mennyiségeket és árakat is tartalmazó lista lapunkhoz is eljutott, tételes visszaigazolások híján csak valószínűsíthetünk. A Masterplaston kívül így az MVM nagybeszállítója lehetett például a Finicro, amit áttételesen Mészáros Lőrinc lánya, Mészáros Beatrix jegyez. Az 1995-ös alapításkor fő tevékenységként még veszélyes hulladék kezelését megjelölő hatvani cégre a NER-billiárdos sarja két éve csapott le.

A működő honlap nélküli, de a HEM-piacon jegyzett cégtől válasz gyanánt csak egy, a rövid határidőre utaló panasz érkezett. HEM-nagybeszállító lehetett az energiahatékonyságot honlapján hirdető, 2023 végén alapított Carambola is.

A céget tavaly júliusban vette át az a Bessenyei István, aki az általa jegyzett Valton nevű biztonsági cégen és több vitatott médiavállalkozáson túl arról híres, hogy Rogán Antal korábbi kabinetminiszter exfelesége, Rogán-Szendrei Cecília üzlettársa, Sarka Kata férje.

Közvetlen MVM-partner lehetett a 2022-ben alapított, beszédes nevét tavaly felvevő HEM Focus Consulting is, amely székhelyén, korábbi ügyvezetőjén és résztulajdonosa irányítóján, Figura Ferencen, illetve utóbbi cég tulajdonosain keresztül főképp Tiborcz Istvánhoz, Orbán Viktor multimilliárdos vejéhez kötődik. A cég új ügyvezetője Spaller Endre, aki 2024-es megszűntéig a Rogán-tárcához tartozó Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséget irányította. Figyelemre méltó a Z6 Energy Kft. is, amelynek ügyvezetője és áttételes résztulajdonosa, Egri Alajos Béla egy évtizede az European Settlement Immigration Services nevű cég vezetőjeként a szintén Rogán nevével fémjelzett letelepedésikötvény-program vietnami jogosultjainak farvizén tűnt fel. Bár a Z6 Energy honlapja kondigépeket hirdet, egyes korábbi HEM-ügyleteik szintén nyilvánosak.

A NER-gyanús HEM-beszállítók közül megkeresésünkre érdemi választ egyedül Sipos Gyulától, a GVSX Kft. ügyvezető-résztulajdonosától kaptunk. Szavai szerint az áttételesen Csányi Sándor OTP-vezér többségi, illetve Nagy György kisebbségi tulajdonában lévő cég körülbelül félmillió HEM továbbítása után idén tavasszal megszüntette szerződését, mert az MVM nem tudta tartani az előre vetített mennyiséget. Felvetésünkre cáfolta, hogy Csányi Sándor bármiképp is segítette volna az MVM-es kapcsolatot. Az GVSX és a kapcsolódó cégcsoport az informatika, azon belül főképp a közlekedési kamerarendszerek működtetési-adatfeldolgozási piacán két évtizedes múltat tudhat maga mögött. Bár Sipos Gyula utolsó egyetemi évei alatt már az általa példaképnek tekintett OTP-vezérnél kapott állást, befektetőként Csányi Sándorék másfél éve figyeltek fel rájuk. Csoportjuk figyelme az energetikára és így az EKR-piacra is kiterjed. Mivel a lakossági felújítások nyilvántartása jó referenciának ígérkezett jogvédett adatfeldolgozó alkalmazásukhoz, beszállítóik révén körülbelül 40 ezer hazai födém leszigetelésében működtek közre. Bár a HEM-piacon számtalan visszaélésről hallott, a szoftver révén esetükben a tanúsítóknak nem sok ellenőrizni valójuk akadt. Emlékei szerint az MVM ismertségük okán mutatott nyitottságot feléjük. Bár a HEM-ek azóta bekövetkezett árzuhanása ismeretében, az alkalmazásnak hála, a kivitelezésekkel gyorsan le tudtak állni, a helyzet rendezéséig a HEM-piacra nem kívánnak visszatérni.

Az MVM a nevesebb szereplők közül HEM-beszállítói között tudhatta az ismert energetikai szakemberek fémjelezte Energyhubot és a VFE-t is.

Bár a hozzánk befutott mennyiségeket és árakat nem kötnénk cégekhez, a NER-gyanús nevek mellett magasabb számok szerepeltek. Bár a megállapodások hatálya több éves lehet, a mennyiségek összege alapján az MVM sokszorosan túlbiztosíthatta magát. Bár a „mezőny”, már a kölcsönös vádak nyomán is, „tavaly gründolt”, avagy „himihumis”, illetve a szakmában régóta tevékenykedő, „bevett” cégekre oszlik, a lapunkhoz eljutó panaszok szerint, míg az ismeretlen úton kiválasztott közvetítők egy-egy HEM továbbadásán akár 3-4 ezer forintot is „foghatnak”, addig az MVM közelébe nem engedett, „átlagos” HEM-előállítóknak 11-13 ezer forinton már nem érte meg dolgozni. A jelek szerint tehát sokakat önmagában az udvari HEM-beszállítói rendszer tántorít el. Megkereséseinkre az állami energiacsoport a listát nem kívánta véleményezni, de az EKR-piac legnagyobb vevőjeként, jogkövető elkötelezettségének hangsúlyozásán túl elismerte, hogy a tőzsdei és saját teljesítés mellett több mint 20 szerződéses partnertől vásárol lehívási kötelezettség nélkül HEM-eket. Beszerzési stratégiájuk éves kötelezettségeik, az árak és a kínálat, illetve a partnerek szállítási képességeinek függvénye.

E leírás nem cáfolja, hogy az MVM-igény a második negyedévtől akár jelentősen is megcsappanhatott.

A HEM-tőzsde április végi fordulója töredéknyi forgalom mellett feleződő, alig 9 ezer forintos árat hozott. Bár a tavaly év végi felfutás nyomán Kádár-kockák újabb tízezreire húztak ingyen „sapkát”, háttérbeszélgetéseink során kizárólag csalódott, elbizonytalanodott, az alacsony árak miatt „beragadt” HEM-ekre panaszkodó, a szabályozókra morgó, egyes piaci szereplőket bennfentességgel, sőt, csalással is vádoló forrásokkal beszélgettünk. Többen üdvözölnék, ha ügyleteket csak a nyílt tőzsdén lehetne kötni. A panaszoktól és megoldási javaslatoktól hangos szakma most főképp a átláthatóságot ígérő Tisza-kormány gyors intézkedéseiben bízik.

Tavaly egy kisebb auditor vitte a prímet

A szakma kedélyeit sokkal inkább egy másik ügy borzolja – fogalmazott több forrásunk. A jelek szerint a magát tűzközelinek vélő kört ugyanis egy még bennfentesebb csapat vihette jégre. A foghíjas bizonyítottságú téma kapcsán felhívták a figyelmet Gellért Péter, az Alfaped üzletfejlesztési igazgatója ez év áprilisi, debreceni előadására, melynek 21. oldala szerint tavaly 1,2 millió GJ-lal toronymagasan a viszonylag új szereplőnek számító, 9 fős, nagykanizsai Mezei Family auditálta a legtöbb HEM-et. A konferencián Ringhoffer Örs szaktanácsadó, a korábbi energiaügyi tárca tavaly távozó energiahatékonysági főosztályvezetője többek között az "effektív" közműhatósági ellenőrzést hiányolta. A MEKH ugyanis helyszínekre soha nem száll ki, csak az auditorok nekik benyújtott papírjait ellenőrzi. Szintén gyakori panasz, hogy a több mint száz audit-jogosult jó része „könnyen bedönthető”, mivel a HEM-ekkel kapcsolatos jogi felelősséget e kör viseli. A MEKH tavaly 39 hitelesítő megfelelőségét ellenőrizte, aminek nyomán a Mezei Familyt összesen 4 millió forintos bírság mellett 218,57 GJ pótlásra kötelezték - közölte megkeresésünkre a hatóság. Az adatok folyamatosan ellenőrzése mellett a padlásfödém-szigeteléseket külön figyelik; a helyszíni ellenőrzésre pedig nem csak az auditorok saját munkavállalói jogosultak - tették hozzá.

Cikkünkhöz felhasználtuk a HVG, az Mfor, a Telex, a 444 és a Direkt36 korábbi tudósításait is.