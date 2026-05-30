Vonat elé hajtott egy autó Sülysápon, hárman meghaltak

baleset;halál;vasúti átjáró;

2026-05-30 08:57:00 CEST

A szolnoki vonalon a menetrend szerinti közlekedés a szombat reggeli órákra állhat helyre.

Személyvonat elé hajtott egy gépkocsi Sülysápon péntek éjjel, az autóban utazó három ember meghalt - közölte a Mávinform a Facebook-oldalán.

E szerint a Szolnokról pénteken 22.19-kor a Keleti pályaudvarra elindult S60-as (3351) vonat Sülysápon a Kiskókai utcai - fény és félsorompóval ellátott - átjáróban ütközött a személygépkocsival. A szombati hajnali órákban hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra lehetett számítani a Budapest – Újszász – Szolnok vasútvonalon, helyszínelés miatt nem közlekedhettek a vonatok Tápiószecső és Sülysáp között. A helyszínelés a hajnali órákban befejeződött, a szolnoki vonalon a menetrend szerinti közlekedés a szombat reggeli órákra állhat helyre.

Katasztrófavédelmi tájékoztatás szerint az autóban utazók mindannyian kiestek a járműből a baleset következtében.