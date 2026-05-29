Kinyílt, majd leszakadt egy kisrepülő ajtaja Szabolcsban, a rendőrség vizsgálja az esetet

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye;repülőgépbaleset;ajtó;leszakadt;rendőrségi vizsgálat;

2026-05-29 21:14:00 CEST

Egy magángéppel két ember Debrecenből akart Varsóba repülni, de nem jutottak messzire. A repülő ötkilós ajtaja egy szántóföldre zuhant, szerencsére senki sem sérült meg.

Földbe csapódott egy repülőgép ajtaja alig 50 méterre egy embertől a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rozsrétszőlő közelében egy szántóföldön még csütörtök délelőtt – az RTL Híradó számolt be pénteken a furcsa balesetről. A kisrepülő Debrecenből Varsóba tartott, amikor az egyik ajtó kizuhant, és az egyik szárnyat is megsértve ért földet, a gép nagyjából negyedórát repülhetett így a levegőben, majd kényszerleszállást hajtott végre a nyíregyházi repülőtéren.

Hrenkó Péter, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a riportban elmondta, hogy egy kisrepülőgép jobboldali ajtaja nyílt ki repülés közben, majd leszakadt. A légi jármű egy magángép, amin a pilóta és a tulajdonosa utaztak, a sérült gépet és a lefoglalt ajtódarabokat most egy nyíregyházi hangárban őrzik, amíg a vizsgálat tart.

Horváth Péter, a nyíregyházi repülőtér vezetője elmondta, hogy a gépről nem jelezték, hogy baj van, csak földet érés után jelentették, hogy az egyik kabinajtót elhagyták. A pilóta és az utasa is sértetlenül szállt ki a gépből, és a repülőtér értesítette a rendőrséget.