Az UEFA köszöni a nézők támogatását

Arsenal;PSG;

2026-05-30 19:53:00 CEST

87. perc: a műsorközlő bemondta, hogy az UEFA köszöni a helyszínen szurkoló nézők támogatását. Van mit megköszönni, az UEFA 30 százalékkal megemelte tavalyhoz képest a belépők árát. Soha korábban nem kellett ennyit fizetni a BL-döntő jegyeiért.