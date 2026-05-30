Egy évvel a bajnoki cím után a Liverpool FC kirúgta a vezetőedzőt, Arne Slotot

labdarúgás;Liverpool;Arne Slot;

2026-05-30 14:25:00 CEST

Azonnali hatállyal. Utódjának a kinevezése folyamatban van.

A Liverpool FC szombaton az X-en megerősítette, hogy azonnali hatállyal távozik a labdarúgócsapat vezetőedzői posztjáról Arne Slot. Utódja kinevezése folyamatban van.

A klub hosszú közleményben méltatta Arne Slot munkáját a klub élén, beleértve a 2025-ös bajnoki címmel, a Premier League-ben elért első hellyel. E szerint a Liverpool FC fejet hajt a holland tréner teljesítménye előtt, de egyszerűen más megközelítésre van szüksége a sikerhez.

Arne Slot és a klubvezetés közös megegyezéssel zárja le az együttműködést. Az MTI megjegyzi, utódjaként elsőként Andoni Iraola neve merült fel.

A holland tréner 2024 májusában váltotta a német Jürgen Kloppot a liverpooliak kispadján, és az első idényben bajnoki címet szerzett a csapattal. A folytatás viszont már korántsem sikerült ilyen jól, Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin együttese csak az ötödik helyen végzett a Premier League legutóbbi szezonjában, a negyeddöntőben búcsúzott a Bajnokok Ligájától, 25 ponttal szerzett kevesebbet a listavezető Arsenalnál, ezúttal egyetlen trófeát se nyert.