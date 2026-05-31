Ruszin-Szendi Romulusz leváltotta Böröndi Gábort, hétfőtől Sándor Zsolt a Magyar Honvédség vezérkari főnöke

Magyar Honvédség;Magyar Közlöny;Ruszin-Szendi Romulusz;Böröndi Gábor;Sándor Zsolt;

2026-05-31 11:29:00 CEST

Más előléptetéseket is kihirdettek a Magyar Közlönyben.

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter előterjesztésére Sulyok Tamás köztársasági elnök mai hatállyal felmentette posztjáról Böröndi Gábor vezérezredest, a Magyar Honvédség vezérkari főnökét - derül ki a Magyar Közlöny legfrissebb számából.

Egy másik határozatban az államfő szintén Ruszin-Szendi Romulusz előterjesztésére Sándor Zsolt altábornagyot nevezte ki a Honvéd Vezérkar új főnökévé, hétfői, azaz június 1-jei hatállyal. Sándor Zsoltot egyúttal vezérezredesi rendfokozatba léptette elő.

További két előléptetés is szerepel a Magyar Közlöny friss számában: Ruszin-Szendi Romulusz előterjesztésére Sulyok Tamás Kun Szabó István vezérőrnagyot altábornagy rendfokozatba, Apáti Zoltán dandártábornokot pedig vezérőrnagy rendfokozatba léptette elő szintén holnapi hatállyal.

Böröndi Gábort azt követően nevezte ki a honvédségi vezérkar élére Szalay-Bobrovniczky Kristóf, hogy a volt honvédelmi miniszter fiatalítás címszó alatt egy sor tisztet elbocsátott, köztük Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnököt. Böröndi leváltása ennek függvényében túl nagy meglepetést nem okoz, de Ruszin-Szendi korábban is jelezte már, hogy Böröndi vezetési stílusa nem egyezik az övével, és bizonyos, az ország fegyveres védelmével kapcsolatos terveket is másként látnak. Sándor Zsoltról ezzel szemben úgy vélekedett, hogy vezetési stílusa, tapasztalata, a katonákhoz való hozzáállása, harcászati, hadműveleti és stratégiai tudása, illetve diplomáciai tapasztalatai alapján biztos abban, hogy emelkedő pályára tudják állítani a Magyar Honvédséget.

Sándor Zsolt egyébként korábban Athénban volt rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, a Magyar Közlönyben megjelent határozat értelmében ebbéli posztjáról Sulyok Tamás Orbán Anita külügyminiszter előterjesztésére felmentette.