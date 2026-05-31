Hegyekben állnak a ledarált dokumentumok, Tarr Zoltán azt kéri, jelentkezzen, aki tud valamit a 17 milliárdos NKA-botrányról

Fidesz;támogatás;információ;Nemzeti Kulturális Alap;Tarr Zoltán;Hankó Balázs;

2026-05-31 15:05:00 CEST

A nyomozást némiképp akadályozza, hogy az egykor Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium alagsorában hegyekben állnak a ledarált dokumentumok.

A Facebook-oldalán megosztott videóban kéri Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, hogy akinek bármilyen információja van a hetek óta gyűrűző NKA-botrányról, az ossza meg az illetékes hatóságokkal.

Nemrég derült ki, hogy 2025 vége felé az NKA-ből elkezdett ömleni a pénz fideszes celebritásokra és szervezetekre egy ideiglenes kollégiumon keresztül, amelynek a tagjai Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter közeli munkatársai voltak. A Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma (KKPIK) 17 milliárd forintot szórt szét úgy, hogy ezt titkolta az NKA Bizottsága előtt. Maga Hankó Balázs még ötmilliárd forintból –az NKA elnöki keretéből – osztogathatott A hegedűművész Mága Zoltán külön kategóriát jelentette a támogatottak között.

Arra Tarr Zoltán május 18-án adott utasítást, hogy az NKA kifizetéseit függesszék fel. A támogatottak egy része május 23-ig 1,688 milliárd forintot utalt vissza a teljes összegből.

A miniszter szerint azért jön jól minden belsős információ arról, hogy milyen formában és milyen módszerekkel jutott el a Fidesz holdudvarához a 17 milliárd forintos támogatás, mert a nyomozást némiképp akadályozza, hogy hegyekben állnak a minisztérium alagsorában a ledarált dokumentumok. Ezek között a miniszter szerint feltételezhetően akadnak olyanok is, amelyek bizonyítékul szolgálnak arra, hogy valóban visszaélések történhettek a kiosztott, irracionálisan magas támogatások kapcsán. Tarr Zoltán a videóban kiemeli, időközben három feljelentés is érkezett a nyomozóhatósághoz, május 27-én pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes munkatársai az NKA program adminisztrációját ellátó hivatal épületében iratokat, dossziékat, elektronikus eszközöket, számítógépeket, meghajtókat és mobiltelefonokat is lefoglaltak.

A miniszter szerint a Fidesz közeli művészek azért részesültek a támogatásban, hogy segítség a választási kampányt, többek között a Digitális Polgári Kör gyűlésein is. „Közpénzt használt fel a Fidesz arra, hogy a saját kampányát és propagandáját támogassa? És ha ez így történt, akkor ki a felelős ezért?” – tette fel a kérdést a videóban. Hankó Balázs, leköszönt kulturális miniszter viszont továbbra is azon az állásponton van, hogy a közpénz odaítélésében nem történt visszaélés. Ahogyan arra Tarr Zoltán miniszter már május 12-én, parlamenti bizottsági meghallgatásán is rámutatott, a kulturális kormányzat egyik elsődleges feladatának tekinti a botrány körülményeinek felgöngyölítését.