Orbán Viktor;BL-döntő;Puskás Ferenc Stadion;

2026-06-01 06:00:00 CEST

Fantasztikus hangulatú, nagyon izgalmas volt a budapesti labdarúgó Bajnokok Ligája-döntő, tíz év után döntött megint tizenegyespárbaj a győztesről, a PSG megvédte címét az Arsenal ellen. A finálé rendezési jogát 2024-ben kapta meg Budapest, a Fidesz kormányzása alatt. Kellett ehhez Orbán Viktor előző miniszterelnök támogatása, de elengedhetetlenek voltak Csányi Sándor kapcsolatai is, aki amellett, hogy az MLSZ elnöke, a BL-döntőt rendező UEFA alelnöke is.

A volt kormányfő az UEFA meghívására a helyszínen tekinthette meg a döntőt, igaz, már nem az első sorban, ott Magyar Péter jelenlegi miniszterelnök foglalt helyet az európai szövetség vezetőivel. Mégis felhívta magára a figyelmet Orbán is, ehhez mindig értett. Azt mondta félig tréfásan, hogy még nagyobb Puskás Arénát kellett volna építeni.

A leváltott kormányfő a jelek szerint még mindig nincs tisztában a realitásokkal. A BL-döntőre bárhol el lehetne adni akár 150 ezer jegyet is, de mi lenne a többi évben egy ekkora arénával? Ezen a többi stadion és sportcsarnok építésénél sem rágódott az előző kormány, csak az számított, hogy fogyjon minél több építőanyag, gazdagítva a beruházást elnyert haveri céget.

Ennek az országnak sok minden kellett volna: működő egészségügy, oktatás, megfelelő nyugdíjellátás. Utóbbi nézőpont kérdése, a magánnyugdíjpénztárakból kilopott megtakarításokkal a szűk haveri kör ugyanis megkapta a megfelelő ellátást. Nagyon kellett volna jól működő gyermekvédelem, független alkotmánybíróság, ügyészség, rendőrség.

Nagyon kellett volna korrekt kapcsolat az Európai Unióval, a környező országokkal, kellett volna elfogadás, tolerancia vallástól, bőrszíntől, nemi hovatartozástól függetlenül minden emberrel szemben.

Csak remélni lehet, hogy mindenki, aki részt vett az ország szétlopásában – az élen Orbán Viktorral –, megkapja azt a büntetést, amit ezért megérdemel.