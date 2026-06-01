Világelső a magyar napenergia-termelés, az érdekvédők finomhangolásról küldtek javaslatokat Kapitány Istvánnak

napenergia;Magyarország;napelem;javaslat;Kapitány István;

2026-06-01 14:05:00 CEST

Az MNNSZ nem költségvetési pénzt kér, hanem költségkímélő, de a hatékonyságot nagyban javító intézkedéseket javasol.

A napelemek robbanásszerű terjedése után az elkövetkező időszakban a további bővülés ösztönzése helyett leginkább az új termelők és a meglévő rendszerek összhangjára kellene összpontosítani – véli az új gazdasági és energetikai miniszternek, Kapitány Istvánnak küldött nyílt levelében a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (MNNSZ).

Tavaly a magyarországi napelemek termelése már túllépett a földgázalapú termelésen is. A napenergia összesített áramtermelésen belül elért aránya, a 29 százalékos. A hazai napelemek beépített teljesítőképessége immár meghaladja a 8500 megawattot (MW). Nem elfelejtendő ugyanakkor, hogy a napelem csak fényben termel. Az ágazat 47 ezer munkavállalót foglalkoztat.

A hazai napelemek világelsősége csak akkor őrizhető meg, ha a szabályok kiszámíthatók, az állami döntések szakmai egyeztetéseken alapulnak és a szereplők bízhatnak a játékszabályokban – idézi közleményük Kiss Ernő MNNSZ-elnököt. Így megoldás-semleges és tartós szabályozást, a magántőke költségvetés-kímélő bevonását, teljes uniós összhangot, befektetői jogbiztonságot, szerzettjog-védelmet, illetve arányos és méltányos hatósági eljárásokat indítványoznak. Az év harmadik negyedéig javasolják a 2024. január 1-ig jogot szerzett háztáji napelemrendszerek kedvezőbb (úgynevezett szaldó-) elszámolásának visszaállítását, a lakossági háromfázis- és a tűzesetileválasztó-kötelezettség eltörlését, valamint a napelem, a hőszivattyú és az energiatároló kedvezményes áfáját. 110 támogatás-visszafizetési kötelezettség méltányossági felülvizsgálatát is kezdeményezik.

Az MNNSZ szerint az áramtárolók terjedési üteme térségi szinten igen vontatott. Ez azért gond, mert míg nappal a szolárpanelek többlettermelését külföldre szállítjuk vagy akár „kiöntjük”, esténként az ország jelentős (és igen drága) árambehozatalra szorul. Így 2030-ig legalább 2000 MW ezt kiküszöbölő áramtároló piaci létesítését javasolják. A rezsicsökkentés „fenntartható átalakítására” pedig például időalapú árazást javasolnak. (Az EU szerint az áramhálózat terheltségétől függően akár napszakonként eltérő áramdíjat ajánló mérő értő használatával akár 40 százalékos számlacsökkenés is elérhető.) Sürgetik a megújulók kötelező áramátvételi rendszerének átfogó megújítását és a mezőgazdasági napelemek szabályozását is.

Javaslataik rendkívüli költségvetési források vagy új intézményrendszer helyett inkább a meglévő szabályok pontosítását és az uniós megfelelés helyreállítását, valamint a hatósági gyakorlat kiigazítását igényelnék

- hangsúlyozzák. Mindehhez, a rezsicsökkentés átalakításával kapcsolatos lakossági tájékoztatást is beleértve, az új gazdasági és energetikai tárca számára készek mindennemű szakmai támogatást megadni – rögzíti a napelemes érdekképviselet.