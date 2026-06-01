Vitézy Dávid: A héten hétköznap is látogatható a Karmelita és Rogán Antal volt minisztériuma

Vitézy Dávid;Karmelita kolostor;Miniszterelnöki Kabinetiroda;

2026-06-01 12:55:00 CEST

Az eddigi tapasztalatok szerint nagy az érdeklődés.

A héten hétköznap is látogatható az Orbán Viktor korábbi miniszterelnöki székhelyéül szolgáló Karmelita és a Rogán Antal által vezetett volt propagandaminisztérium, azaz a Miniszterelnöki Kabinetiroda épülete - jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon.

„Három hete a miniszterelnökkel és a belügyminiszterrel közösen egy szimbolikus kordonbontással nyitottuk meg a Karmelitát és a Kabinetirodát a magyar emberek előtt. Az már az első hétvégéken kiderült, hogy az érdeklődés óriási, az időpontok általában néhány perc alatt elfogytak, tömegek akarták megnézni Orbán Viktor és Rogán Antal egykori munkahelyét” - idézte fel Vitézy Dávid.

A tárcavezető úgy folytatta, azt ígérték, hogy a látogathatóságot egészen addig fenntartjuk, amíg mindenki bejut, akinek igénye van rá. „Ennek végrehajtása a tárcám alá tartozó Várkapitányság feladata, ezért örömmel számolok be arról, hogy a héten átmeneti jelleggel keddtől péntekig reggel tíz és este hat óra között hétköznap is látogatható lesz a Karmelita és a Rogán-tárca épülete. Az utóbbiból ugyanis az előző minisztérium már kiköltözött, de a Szociális és Családügyi tárca még nem költözött be” - ismertette Vitézy Dávid, hozzátéve, szabad időpontok tehát most még vannak.