Vitézy Dávid bejelentette, hogy július 1-től változik a budapesti és az agglomerációs éjszakai közlekedés

Budapest;Vitézy Dávid;közösségi közlekedés;agglomeráció;

2026-06-01 11:56:00 CEST

Közvetlenebb kapcsolat jön létre a belváros, a külső kerületek és a környező települések között.

Július 1-től megújul a budapesti és agglomerációs éjszakai közlekedés: összehangoltabb, sűrűbb járatok, és közvetlenebb kapcsolat jön létre a belváros, a külső kerületek és a környező települések között – írta Vitézy Dávid közlekedési és a beruházási miniszter hétfő reggel a Facebook-oldalán.

Bejegyzésében felidézte: „Civil aktivistaként húsz éve az egyik legnagyobb sikerünk volt az éjszakai buszhálózat jelentős fejlesztése, majd a BKK vezetőjeként 2010 után az egyik első döntésem volt az azóta is sikeres, egész éjszaka közlekedő 6-os villamos bevezetése. A rendszer azonban mára megérett az újragondolásra, hiszen azóta a főváros és az agglomeráció is jelentősen átalakult: nőtt a külső kerületek lakossága, és az agglomerációba is százezrek költöztek. Ezért még fővárosi szakbizottsági elnökként tettem tavaly javaslatot az éjszakai hálózat megújítását célzó munka megindítására a Fővárosi Közgyűlésnek.”

Vitézy Dávid kiemelte, első lépésben tavaly nyáron a metrók üzemidejét hosszabbították meg, második lépésben most a buszhálózat újratervezése jön. Az elmúlt egy évben – folytatta – sokat dolgoztak a BKK-val közösen az új rendszeren, több körös társadalmi véleményezés is zajlott. Hozzátette, a hálózat fejlesztésének főbb vonalait így már minden budapesti ismerheti, több közvetlen kapcsolat, átláthatóbb és a nappali hálózatra jobban emlékeztető éjszakai buszhálózat a cél, és számos külső kerületben új területek is bekapcsolódnak majd az éjszakai kiszolgálásba.

Fontos további eredménynek nevezte, hogy immár közlekedési miniszterként

sikerült összehangoltan fejleszteni a budapesti agglomerációt kiszolgáló „kék” Volán-buszok és a budapesti éjszakai járatok menetrendjét.

„Ez apró, de fontos lépés afelé, hogy Budapest és a környező települések közlekedését egységként kezeljük, hiszen az agglomerációs szétterülés kihívásaira csak így lehet érdemi választ adni” – írta Vitézy.

A miniszter szerint az új rendszernek köszönhetően Budapesten éjszaka is könnyebb lesz eljutni a külső kerületekbe.

A rendszer emellett illeszkedik a metró meghosszabbított üzemidejéhez, és sokkal könnyebb lesz akár a belvárosból, végre egészen a Deák Ferenc térről is eljutni éjszaka a főváros környéki településekre.

Vitézy Dávid bejegyzésében kiemelte, hogy

a Kiskörúton át közlekednek ezentúl a Budaörs, Törökbálint, Budakeszi és Zsámbék térségét elérő éjszakai buszok. Az új 922-es és 988-as járatok Budakeszin keresztül érkeznek a Széll Kálmán térre, majd a Batthyány tér, Lánchíd és a Deák Ferenc tér után a Kiskörúton és a Szabadság hídon át a Móricz Zsigmond körtér érintésével a belváros legfontosabb pontjait érik el és közvetlenül továbbhaladnak Budaörsön át Törökbálintra. További fejlesztés, hogy Budaörsöt és Törökbálintot kétirányban, félóránként tárják fel a buszok.

közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre a Belváros és Gödöllő térsége között is. Az éjszakai járatok egységesen a Deák Ferenc térről indulnak, és az Örs vezér tere, Cinkota, Szilasliget, valamint Mogyoród központja érintésével érik el és járják körbe Gödöllő belvárosi térségét.

Szentendre térsége is könnyebben elérhetővé válik a Deák térről éjszaka. Budakalász, Pomáz és Szentendre felé az első éjfél utáni 943-as járat már közvetlenül a Deák Ferenc térről indul majd, ezt követően pedig a belváros felől érkező 923-as járatokhoz csatlakozva gyakrabban, egész éjjel óránként biztosított az eljutás a települések felé.

Pécel gyorsabb és közvetlenebb éjszakai kapcsolatot kap a belvárossal. Az új 969-es járat a Deák Ferenc térről indulva egész éjjel óránként közlekedik, gyorsabb útvonalon.

Gyál is egyszerűbben lesz elérhető a éjszaka. A járatok ezentúl a Határ útnál biztosítanak csatlakozást a belvárost elérő buszokra, miközben minden járat érinti a Bem József utcát is Gyálon, ahol így a város teljes területe egységesen és gyakrabban válik ezáltal elérhetővé.

Nagykovácsi és Solymár felé sűrűbb és a belvárosból összehangoltabb éjszakai közlekedés jön létre. A településekre egységesen óránként indulnak járatok, amelyekhez a belvárosból érkező új 905-ös és 905A járatok csatlakoznak Hűvösvölgyben. Emellett Solymáron az éjszakai buszok már a Nyugati pályaudvarra érkező vonatokat elérve is biztosítják a település belső részeinek elérhetőségét.

Szigetszentmiklósra is gyakrabban, egész éjjel óránként biztosítják a belváros irányából a csatlakozást Csepelen. Az eddig csak Lakihegyig közlekedő járatok mindegyike körbejárja a várost.

A miniszter kitért arra is, hogy a budapesti változásokat a BKK teszi közzé ma. Megjegyezte, az új hálózat július 1-jétől indul, a BKK és a MÁV-Volán összehangolt munkájának eredményeként, ilyen se volt jó ideje.