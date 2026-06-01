Berlinbe és Párizsba is elutazik a héten Magyar Péter

Kedden Berlinbe, majd Párizsba utazik Magyar Péter - erről a Sándor-palota előtt tartott sajtótájékoztatóján beszélt a miniszterelnök. A német kormány közleményben erősítette meg a látogatás tényét közölve, hogy Friedrich Merz német kancellár katonai tiszteletadással kedden délben katonai tiszteletadás mellett fogadja az új magyar miniszterelnököt.
A berlini közlemény szerint Friedrich Merz és Magyar Péter a kétoldalú témákon túl az Európai Unióról, Ukrajna támogatásáról és az euroatlanti biztonsági kérdésekről fog tárgyalni.
Magyar Péter hétfő reggel a Sándor-palotába ment Görög Márta igazságügyi miniszterrel, hogy nyomást gyakoroljon Sulyok Tamás köztársasági elnökre a lemondása érdekében. A miniszterelnök hamarosan az Országgyűlés előtt fog felszólalni.Alakul az új német-olasz tengely, Giorgia Meloni és Friedrich Merz szerint a két ország még soha nem állt ilyen közel egymáshoz
Mint ismert, a magyar miniszterelnök első hivatalos külföldi útja Varsóba vezetett.Tényleg kitört a magyar-lengyel bromance, Donald Tusk készített Magyar Péternek egy piros-fehér-zöld szívet formáló kitűzőt