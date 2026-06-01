Berlinbe és Párizsba is elutazik a héten Magyar Péter

Párizs;Berlin;Magyar Péter;

2026-06-01 13:25:00 CEST

Sűrű a menetrend.

Kedden Berlinbe, majd Párizsba utazik Magyar Péter - erről a Sándor-palota előtt tartott sajtótájékoztatóján beszélt a miniszterelnök. A német kormány közleményben erősítette meg a látogatás tényét közölve, hogy Friedrich Merz német kancellár katonai tiszteletadással kedden délben katonai tiszteletadás mellett fogadja az új magyar miniszterelnököt.

A berlini közlemény szerint Friedrich Merz és Magyar Péter a kétoldalú témákon túl az Európai Unióról, Ukrajna támogatásáról és az euroatlanti biztonsági kérdésekről fog tárgyalni.

Magyar Péter hétfő reggel a Sándor-palotába ment Görög Márta igazságügyi miniszterrel, hogy nyomást gyakoroljon Sulyok Tamás köztársasági elnökre a lemondása érdekében. A miniszterelnök hamarosan az Országgyűlés előtt fog felszólalni.

Mint ismert, a magyar miniszterelnök első hivatalos külföldi útja Varsóba vezetett.