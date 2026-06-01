Kiszabadították az összedőlt székesfehérvári ház romjai alatt rekedt férfit, életveszélyes az állapota (VIDEÓ)

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2026-06-01 19:10:00 CEST

Több órás küzdelem után sikerült kimenteni a férfit.

A katasztrófavédelem szakemberei, több speciális egységet bevonva, óriási munkával kiszabadították a romok alá szorult sérültet, akinek az ellátása megkezdődött és a Szent György Kórházban folytatódik – adta hírül Facebook-oldalán Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere. Jackovics Péter a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) veszélyhelyzet-kezelési főosztály vezetője, a HUNOR Mentőszervezet parancsnoka az MTI-nek elmondta, hogy a férfi állapota az állapota instabil, súlyos-életveszélyes.

Cser-Palkovics András megköszönte a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat, és minden helyszínen segítséget nyújtó szervezet kitartó, magas színvonalon végzett munkáját, kiemelten a világszínvonalú HUNOR mentőcsapat munkáját, továbbá a fehérvári vállalkozásoknak, amelyek speciális építéstechnikai eszközökkel segítettek, vagy ilyet ajánlottak fel a mentéshez.

A romok alatt rekedt személy kimentése több órán keresztül zajlott hivatásosok és önkéntesek bevonásával – emelte ki Jackovics Péter. Az OKF a Facebookon kiemelte, hogy a Hunor és székesfehérvári hivatásos tűzoltók mellett a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság kutyás szolgálata, a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat – HUNGO, a Budapest Mentőszervezet, a Bakony Mentőcsoport, valamint a Bakonyi Barlangi Mentőszolgálat egységei is közreműködtek a mentésben.

Lapunk is beszámolt róla, hogy egy négyemeletes, bontás alatt lévő ipari épület dőlt meg Székesfehérváron. Az OKF tájékoztatása szerint késő délelőtt történt a baleset, délután három körül a sérült közelébe jutottak, és fél hatkor zárult sikerrel a mentőakció. A műszaki mentést több erőgéppel is segítették, amelyekkel eltávolították az épület mellett lévő törmelékeket, illetve dolgoztak az épület megtámasztásán, stabilizálásán.