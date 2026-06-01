Összedőlt egy bontás alatt álló többemeletes épület Székesfehérváron

bontás;Székesfehérvár;katasztrófavédelem;

2026-06-01 13:17:00 CEST

Egy ember a romok alá szorult. A katasztrófavédelem kapcsolatot tudott létesíteni vele, a kiszabadítása folyamatban van.

Összeomlott egy négyemeletes, bontás alatt lévő ipari épület Székesfehérváron – írja a Kontroll. Információi szerint egy ember a romok alá szorult.

A Kontroll úgy tudja, keresőkutyás csapatok is a helyszínre tartanak. A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megerősítette az értesülést, bővebb tájékoztatást későbbre ígért.

Cser-Palkovics Andrást, Székesfehérvár polgármestere a Facebookon azt írta, a katasztrófavédelem munkatársai megtalálták a romok alá szorult embert, és kapcsolatot tudtak létesíteni vele, a kiszabadítása pedig folyamatban van. „Bízom benne, hogy gyorsan sikerrel járnak a szakemberek, akiknek a munkáját ezúton is köszönöm” – írta a polgármester. Hozzátette, a baleset körülményei egyelőre tisztázatlanok, ha többet lehet tudni, akkor mindenkit tájékoztatni fog.