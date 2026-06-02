Hét év után távozik a Felcsút vezetőedzője

NB I;Puskás Akadémia FC;Hornyák Zsolt;

2026-06-02 07:46:00 CEST

Ahogy Stanislav Macek asszisztens edző, Egon Kunzmann erőnléti edző és Bárdosi Balázs videóelemző is.

Közös megegyezéssel szerződést bontott Hornyák Zsolt vezetőedző és a labdarúgó NB I-ben legutóbb hatodik Puskás Akadémia.

Az 53 éves, párkányi születésű szakember 2019 óta dolgozott a felcsúti klubnál. A Puskás Akadémia az ő irányításával 2021-ben és 2025-ben ezüstérmes, 2020-ban, 2022-ben és 2024-ben harmadik lett. A hat évvel ezelőtti bronzérem volt az első dobogós helyezése az együttesnek az élvonalban.

A klub honlapja kiemelte, hogy a felvidéki származású Hornyák 270 mérkőzésen (128 győzelem, 67 döntetlen, 75 vereség) irányította a csapatot, amely a vezetésével öt idényben – négy Konferencia-liga-selejtező mellett egyszer Európa-liga-selejtezőben – szerepelt nemzetközi porondon.

Hornyák mellett a szakmai stábból Stanislav Macek asszisztens edző, Egon Kunzmann erőnléti edző és Bárdosi Balázs videóelemző is távozik.