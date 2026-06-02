Hét év után távozik a Felcsút vezetőedzője

Közös megegyezéssel szerződést bontott Hornyák Zsolt vezetőedző és a labdarúgó NB I-ben legutóbb hatodik Puskás Akadémia.
Az 53 éves, párkányi születésű szakember 2019 óta dolgozott a felcsúti klubnál. A Puskás Akadémia az ő irányításával 2021-ben és 2025-ben ezüstérmes, 2020-ban, 2022-ben és 2024-ben harmadik lett. A hat évvel ezelőtti bronzérem volt az első dobogós helyezése az együttesnek az élvonalban.
A klub honlapja kiemelte, hogy a felvidéki származású Hornyák 270 mérkőzésen (128 győzelem, 67 döntetlen, 75 vereség) irányította a csapatot, amely a vezetésével öt idényben – négy Konferencia-liga-selejtező mellett egyszer Európa-liga-selejtezőben – szerepelt nemzetközi porondon.
Hornyák mellett a szakmai stábból Stanislav Macek asszisztens edző, Egon Kunzmann erőnléti edző és Bárdosi Balázs videóelemző is távozik.A felcsúti edző szerint öt év alatt adekvát szintre hozták fel a Puskás nevét, ugyanúgy, mint maga Puskás Ferenc