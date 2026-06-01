Hat embert megkéseltek az Arsenal győzelmi felvonulásán

Több százezer Arsenal-szurkoló vett részt a csaknem nyolc kilométeres győzelmi felvonuláson Észak-London utcáin, ahol hat embert megkéseltek. A fesztiválhangulatban a londoni városi rendőrsége szerint hat embert késeltek meg, és a történtek miatt 24 embert letartóztattak – írja a BBC. Az áldozatok többsége nem szenvedett súlyos sérülést, de egy huszonéves férfit életveszélyes állapotban szállítottak kórházba. Az állapota jelenleg már stabil.
Több mint 500 rendőrt vezényeltek az eseményre, amely a szombaton Budapesten a Paris Saint-Germain ellen tizenegyesekkel elvesztett BL-döntő ellenére sem vette el a kedvét az Arsenal szurkolóinak, ugyanis már napokkal a budapesti finálé előtt eldőlt, hogy ők a Premier League bajnokai.
A rendőrség közlése szerint két rendőr is megsérült, egyikük kezét megvágták, másikukat pedig fejbe dobták különféle tárgyakkal. A letartóztatottak közül 10 személyt rendőrök elleni erőszakkal, hármat szexuális zaklatással, egyet pedig súlyos testi sértéssel gyanúsítottak meg. 75 ember háztetőkre mászott, onnan tűzoltóknak kellett lehozniuk az ott rekedteket.PSG–Arsenal 4-3, tizenegyespárbajban megvédték a címüket, újra magasba emelhetik a BL-trófeát a franciákPárizs vadul bulizni kezdett a címvédő BL-győzelem után – Videó!Visszament a kórházba az életveszélyes sérüléssel távozó Arsenal-drukker