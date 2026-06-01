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2026-06-01 18:49:00 CEST

Hat embert megkéseltek az Arsenal győzelmi felvonulásán

A budapesti BL-döntő elvesztése után egyáltalán nem estek depresszióba az Arsenal-drukkerek, megünnepelték a korábban megszerzett hazai bajnoki címüket.