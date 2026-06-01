Premier League;rendőrség;London;Arsenal;késelés;őrizetbe vétel;bajnoki cím;

Rendőr az Arsenal-szurkolók között Londonban május 31-én

Hat embert megkéseltek az Arsenal győzelmi felvonulásán

A budapesti BL-döntő elvesztése után egyáltalán nem estek depresszióba az Arsenal-drukkerek, megünnepelték a korábban megszerzett hazai bajnoki címüket.

Több százezer Arsenal-szurkoló vett részt a csaknem nyolc kilométeres győzelmi felvonuláson Észak-London utcáin, ahol hat embert megkéseltek. A fesztiválhangulatban a londoni városi rendőrsége szerint hat embert késeltek meg, és a történtek miatt 24 embert letartóztattak – írja a BBC. Az áldozatok többsége nem szenvedett súlyos sérülést, de egy huszonéves férfit életveszélyes állapotban szállítottak kórházba. Az állapota jelenleg már stabil.

Több mint 500 rendőrt vezényeltek az eseményre, amely a szombaton Budapesten a Paris Saint-Germain ellen tizenegyesekkel elvesztett BL-döntő ellenére sem vette el a kedvét az Arsenal szurkolóinak, ugyanis már napokkal a budapesti finálé előtt eldőlt, hogy ők a Premier League bajnokai.

A rendőrség közlése szerint két rendőr is megsérült, egyikük kezét megvágták, másikukat pedig fejbe dobták különféle tárgyakkal. A letartóztatottak közül 10 személyt rendőrök elleni erőszakkal, hármat szexuális zaklatással, egyet pedig súlyos testi sértéssel gyanúsítottak meg. 75 ember háztetőkre mászott, onnan tűzoltóknak kellett lehozniuk az ott rekedteket.

Már ma estétől.