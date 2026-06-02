Több önkormányzatnál is razziázott a KNYF, több személyt őrizetbe vettek

korrupció;nyomozás;Óbuda;Központi Nyomozó Főügyészség;

2026-06-02 10:45:00 CEST

Eddig csak Budapest III. kerületének az önkormányzatára terjedt ki a nyomozás. A razziában házkutatásokat tartanak és lefoglalásokat hajtanak végre.

„A Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő, több önkormányzatot is érintő nyomozásában a mai napon összehangolt nyomozási cselekményeket hajt végre” – írja keddi, lapunkhoz is eljuttatott tájékoztatásában az ügyészség.

A közleményben az áll,

a korrupciós bűncselekmények miatt folytatott nyomozásban jelenleg számos helyszínen – köztük önkormányzatoknál is – zajlanak eljárási cselekmények.

A nyomozó főügyészség által szervezett összehangolt akcióban több mint 70 hivatalos személy vesz részt, abban – az ügyészség felkérésére – a Nemzeti Védelmi Szolgálat állománya is közreműködik, míg az eljárási cselekmények biztosítását a Készenléti Rendőrség végzi.

Az ügyészek kutatásokat és lefoglalásokat hajtanak végre, valamint több személy őrizetbe vételéről és előállításáról is döntöttek.

A Központi Nyomozó Főügyészség a közlemény szerint részletesebb tájékoztatást az elsődleges nyomozati cselekmények elvégzését és értékelését követően, várhatóan a hét második felében ad az ügyről.

Kiss László óbudai polgármester kedden délelőtt a Facebook-oldalán azt írta: a közlemény kommentálása normális esetben nem lenne feladatuk, azonban „az ügyészség félrevezető kommunikációja” miatt kénytelenek így tenni.

„Nem tudunk arról, hogy a mai ügyészségi akció érintené Önkormányzatunkat; nem tudunk arról, hogy bármilyen nyomozati cselekmény történne Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatalában, bármely intézményénél vagy cégénél. Jelen nyomozati eljárássorozatról semmilyen információnk nincs”

– hangsúlyozta.

Mint arról mi is több alkalommal írtunk, a III. kerület vezetőjét nem sokkal második megválasztása után korrupciós vádakkal kilenc hónapra letartóztatták, hivatalát csak több mint fél évvel később tudta elfoglalni. Vezető beosztású személy által az előnyért hivatali helyzetével egyébként visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettének, valamint versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési eljárásban bűntettének, továbbá jelentős értékre elkövetett pénzmosás bűntettének elkövetésével gyanúsítják. Kiss Lászlót 2024. augusztus 14-én vették őrizetbe korrupciós bűncselekmények gyanúja miatt, 2025. májusban hagyhatta el a börtönt, miután a bíróság visszautasította a letartóztatás meghosszabbítására vonatkozó indítványt.