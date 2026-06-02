Pósfai Gábor leváltotta a katasztrófavédelem és a büntetés-végrehajtás vezetőjét

Új vezetőket nevezett ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság (BvOP) élére Pósfai Gábor belügyminiszter kedden.
A Belügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető kedden felmentette Góra Zoltánt, az OKF főigazgatóját és Tóth Tamást, a BvOP vezetőjét.
A döntéssel egyúttal Pósfai Gábor OKF élére kinevezte Varga Ferencet, BvOP vezetésével pedig Schmehl Jánost bízta meg.A belügyminiszter Budapest korábbi rendőrfőkapitányát kérte fel rendészeti államtitkárnakA belügyminiszter egy ismert ügyvédet nevezett ki közigazgatási államtitkáránakPósfai Gábor kijelentette, a rendvédelemben a szakmaiságnak elsőbbséget kell élveznie a politikával szemben