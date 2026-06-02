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Pósfai Gábor - Korábbi felvétel

Pósfai Gábor leváltotta a katasztrófavédelem és a büntetés-végrehajtás vezetőjét

A belügyminiszter a döntéssel egy időben kinevezte az utódjukat is.

Új vezetőket nevezett ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság (BvOP) élére Pósfai Gábor belügyminiszter kedden.

A Belügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető kedden felmentette Góra Zoltánt, az OKF főigazgatóját és Tóth Tamást, a BvOP vezetőjét.

A döntéssel egyúttal Pósfai Gábor OKF élére kinevezte Varga Ferencet, BvOP vezetésével pedig Schmehl Jánost bízta meg.

Az Orbán-kormány minisztere bírálta jogutódja, a vidék- és településfejlesztésért felelős Lőrincz Viktória attitűdjét.