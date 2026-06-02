Navracsics Tibor reagált a Népszava interjújára, ő csak nonstop polgármestereket ismer

polgármester;Navracsics Tibor;Lőrincz Viktória;

2026-06-02 16:08:00 CEST

Az Orbán-kormány minisztere bírálta jogutódja, a vidék- és településfejlesztésért felelős Lőrincz Viktória attitűdjét.

Úgy tűnik, kissé eltérően értelmezi a polgármesterek pihenőidejét a vidék- és településfejlesztési miniszter, valamint a Fidesz politikusa.

Navracsics Tibor egy kedd délutáni Facebook-bejegyzésében megosztotta azt az interjút, amelyet lapunk készített Lőrincz Viktóriával. A volt tárcavezető azt kifogásolta, hogy a tiszás politikus azt mondta, nincs olyan polgármester, aki 0-24 órában polgármester.

Ezzel szemben a Fidesz volt minisztere úgy látja, csak olyan polgármester van, aki 0-24 órában polgármester. A polgármesternek nincsen pihenőideje, mindig a települése rendelkezésére áll. Ilyen szemlélettel mindenesetre nehéz lesz jó kapcsolatokat kialakítani az önkormányzatokkal - jegyezte meg Navracsics Tibor.