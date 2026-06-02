Több mint fél tonna kokainszállítmányt foglaltak le a Csepeli Szabadkikötőben magyar és német nyomozók

Németország;Csepel;kikötő;vámosok;kokain;Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda;

2026-06-02 17:51:00 CEST

A nemzetközi akció keretében 7000 banános dobozban összesen 438 kokaintömböt találtak. Az 522 kilogramm drog feketepiaci értéke 15 milliárd forint. Magyarországon még soha nem foglaltak le a hatóságok ilyen sok kokaint.

A francia vámhatóság tavaly november 24-én értesítette a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodát (KR NNI) arról, hogy Magyarországra tart egy olyan szállítmány, aminek 20 konténerébe műveleti információk alapján kábítószert rejtettek – számoltak be KR NNI és a NAV nyomozói a német bűnügyi vámszolgálattal közös sajtótájékoztatójukon kedden a történelminek, illetve minden idők legnagyobb drogfogásának minősített akcióról a police.hu szerint. Ennek előzménye, hogy a rakomány már október 18-án elhagyta Ecuadort, és október 23-a és 28-a között Panamában várakozott. A konténerek november 17-én érkeztek meg Bréma kikötőjébe, ahonnan pár nap múlva indultak tovább: Magyarországra hat, míg Romániába 14 konténer.

A német hatóságok Brémában hat konténerből kettőt röntgennel és kutyával ellenőriztek, ez azonban nem volt eredményes. – Az elsődleges negatív átvizsgálások ellenére a KR NNI határon átnyúló műveletet hajtott végre Csehország, Szlovákia és Magyarország területén a német társszervvel, valamint a NAV-val. A csepeli kikötőben 7000 banános dobozt szedtek szét, amiben egy teljes raklapon összesen 438 kokaintömböt találtak. Ez összesen 522 kilogrammot nyomott, aminek a feketepiaci értéke 15 milliárd forint. Ez egy történelmi drogfogás, Magyarországon még soha nem foglaltak le a hatóságok ekkora mennyiséget.

A magyar rendőrség Delta elnevezésű drogellenes programja keretében a rekordmennyiségű kokain lefoglalásával kapcsolatban elhangzott, hogy az elmúlt években megduplázódott a nemzetközi konténeres kokainkereskedelem. Az Ecuadorból és Kolumbiából Európába érkező drogszállítmányok már nemcsak a rotterdami és az antwerpeni kikötőkbe futnak be, hanem Dél-, illetve Közép-Európába is. Utóbbi térségben leginkább a németországi Hamburg, valamint Bréma kikötőibe legális banánszállítmányok közé rejtve.

A sajtótájékoztatón arról is szó esett, hogy az átrakodás általában Panamában történik. Magyországra évente csaknem 8000 konténer érkezik, vasúton, illetve többségében kamionnal. A régió legnagyobb banánimportőre egy lengyel cég, amelynek úgynevezett banánvonatai hetente jönnek hazánkba vagy mennek keresztül Románia felé. A csempészett árut nem a célállomáson szedik ki, hanem útközben, vagy a már üres konténerből távolítják el a visszaúton.