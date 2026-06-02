Beindult a razzia, Őrsi Gergely otthonában és a II. kerületi polgármesteri hivatalban is tartottak házkutatást

Kedden reggel a Központi Nyomozó Főügyészség nyomozói Őrsi Gergely polgármester lakhelyén és a II. kerületi polgármesteri hivatalban nyomozati cselekményeket végeztek - közölte egy keddi Facebook-bejegyzésében az önkormányzat.
Korábban a 24 nyomán adtunk hírt róla, hogy Őrsi Gergelyt előállították, csakúgy, mint a Magyar Szocialista Párt (MSZP) korábbi országgyűlési képviselőjét, Molnár Zsoltot.Őrsi Gergelyt és Molnár Zsoltot is előállították az önkormányzatok elleni ügyészségi akcióbanA XV. kerületi önkormányzatnál is házkutatást tartott kedden az ügyészség
Az önkormányzat közölte, a polgármester és a hivatal mindenben együttműködött a nyomozást végzőkkel, valamennyi kért iratot a rendelkezésükre bocsátotta. Kitértek arra is, hogy a keddi nyomozati cselekmények okával kapcsolatban a Központi Nyomozó Főügyészség nem adott ki tájékoztatást. Hangsúlyozták, az önkormányzat és a polgármester minden esetben a törvényeknek megfelelően járt el. Mindezt készek az ügyészség felé is igazolni az ügy mielőbbi tisztázása érdekében.
Sem az önkormányzat, sem a Központi Nyomozó Főügyészség közleményéből nem derül ki, hogy milyen bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják Őrsi Gergelyt és Molnár Zsoltot - már amennyiben gyanúsítottként hallgatják ki őket, ugyanis még ezzel kapcsolatban sem közöltek hivatalos megerősítést.