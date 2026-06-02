Beindult a razzia, Őrsi Gergely otthonában és a II. kerületi polgármesteri hivatalban is tartottak házkutatást

Központi Nyomozó Főügyészség;előállítás;II. kerület;Őrsi Gergely;

2026-06-02 15:43:00 CEST

A II. kerületi polgármesteri hivatal mindenben együttműködik a hatóságokkal.

Kedden reggel a Központi Nyomozó Főügyészség nyomozói Őrsi Gergely polgármester lakhelyén és a II. kerületi polgármesteri hivatalban nyomozati cselekményeket végeztek - közölte egy keddi Facebook-bejegyzésében az önkormányzat.

Korábban a 24 nyomán adtunk hírt róla, hogy Őrsi Gergelyt előállították, csakúgy, mint a Magyar Szocialista Párt (MSZP) korábbi országgyűlési képviselőjét, Molnár Zsoltot.

Az önkormányzat közölte, a polgármester és a hivatal mindenben együttműködött a nyomozást végzőkkel, valamennyi kért iratot a rendelkezésükre bocsátotta. Kitértek arra is, hogy a keddi nyomozati cselekmények okával kapcsolatban a Központi Nyomozó Főügyészség nem adott ki tájékoztatást. Hangsúlyozták, az önkormányzat és a polgármester minden esetben a törvényeknek megfelelően járt el. Mindezt készek az ügyészség felé is igazolni az ügy mielőbbi tisztázása érdekében.

Sem az önkormányzat, sem a Központi Nyomozó Főügyészség közleményéből nem derül ki, hogy milyen bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják Őrsi Gergelyt és Molnár Zsoltot - már amennyiben gyanúsítottként hallgatják ki őket, ugyanis még ezzel kapcsolatban sem közöltek hivatalos megerősítést.