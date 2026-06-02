Maria Montserrat Alvarado lesz az első világi nő, aki vezető pozíciót kap Vatikánban

nő;reform;kinevezés;Vatikán;kommunikációs vezető;XIV. Leó pápa;

2026-06-02 22:12:00 CEST

XIV. Leó pápa kommunikációs vezetővé nevezi ki a Mexikóban született amerikai állampolgárt. A katolikus egyházfő ebben az elődje, a néhai Ferenc pápa által megkezdett reformokat folytatja.

Vatikán kommunikációs vezetőjévé nevezi ki Maria Montserrat Alvaradót XIV. Leó pápa aki ezzel is a katolikus egyház újítói közé tartozik – derül ki a Vatican News cikkéből. Kiemelik, hogy a tisztség új viselője az első olyan világi nő lesz, akit Vatikán egyik csúcsszervezetébe, a Kommunikáció Dikasztériumba jelölnek. Maria Montserrat Alvarado 2016. november 1-től lép hivatalba, feladatai közé tartozik majd a Vatikán híroldalának felügyelete, irányítania kell egy rádióállomást, egy újságot, egy sajtóirodát, egy könyvkiadót és egy filmarchívumot is.

A portál szerint Maria Montserrat Alvarado Mexikóban született, de már az Egyesült Államokban végezte a tanulmányait, és 2008 óta amerikai állampolgár. 2009 és 2023 között vezető pozíciókat töltött be a Becket Fund for Religious Libertynél, ahol a vallásszabadság védelmére és az emberi méltóság előmozdítására irányuló kezdeményezésekben vett részt. – Bár ez a kinevezés váratlanul ért, őszinte vággyal fogadom, hogy a szentatyát pápaságának kezdetén szolgálhassam – idézte a vatikáni közlemény nyilatkozatát.

A Vatican News szerint Alvarado 2023 óta az EWTN News, az Eternal Word Television Network, azaz az Örök Ige Televíziós Hálózat hírrészlegének elnöke és operatív vezérigazgatója, aki a televízióban, rádióban, nyomtatott, digitális és közösségi médiában hét nyelven tartalmat előállító nemzetközi médiaplatformokat ellenőrizte, írta. Emlékeztettek, hogy a Római Kúria reformját még Ferenc pápa kezdte el, és utódja, XIV. Leó folytatja ezt a hagyományt. Ennek része, hogy világi hívők, férfiak és nők egyaránt kapnak vezetői tisztségeket az egyház szolgálatában. A reform része volt a Kommunikációs Dikasztérium 2015-ös megalapítása is. Maria Alvarado hamarosan annak a 70 éves Paolo Ruffininek utódja lesz, akit még Ferenc pápa nevezett ki a Római Kúria első világi prefektusának 2018-ban.