Magyar Péter trollkodott egy kicsit, Berlinből üzent a Fidesznek és Schmidt Máriának

Németország;Fidesz;Berlin;Schmidt Mária;Magyar Péter;

2026-06-02 20:26:00 CEST

A magyar miniszterelnök nemzetközi színtéren is folytatja azt a hiperaktív közéleti szereplését, amivel a Tisza párt élén megnyerte az választást, és azóta is viszi tovább, úgy tűnik, megállíthatatlanul.

„Valamire felszólított a Fidesz, de sajnos nem tudom elolvasni, mert itt Németországban nincs internet (Schmidt Mária megmondta). Küldjétek faxon vagy DVD-n!” – posztolt Facebook-oldalán kedd késő délután németországi látogatásán, Berlinben tartózkodó, onnan a francia fővárosba, Párizsba tovább repülő Magyar Péter. A miniszterelnök nem véletlenül említette a sokáig a Fidesz főideológusának is tekintett Schmidt Mária történész, a Terror Háza Múzeum főigazgatója nevét, aki hosszú évek óta hol élesen kritizálja Németországot, hol pedig azt állítja, hogy már nem is létezik.

Ezt a meglehetősen érdekes tevékenységét Schmidt Mária nem ma kezdte. Mi is beszámoltunk még 2019 áprilisában arról, hogy az Inforádió Aréna című műsorának adott interjút, amikor az akkor még az 5G elnevezésű távközlési technológiáról eset szó, kifejtette, hogy „ha megveszi, az Amerikai Egyesült Államokkal konfliktusba kerül, ha nem veszi meg, ott nincs wifi meg internet Németországban, mert nagyon le vannak maradva, ott középkori állapotok vannak ebből a szempontból, és ők meg nem fejlesztették ki”.

2022 október végén Schmidt Mária Bayer Zsolt műsorában azt mondta, hogy „szerinte” Németország megszűnt létezni. Ez válasz volt a talkshow névadójának a kérdésére, aki a Terror Háza Múzeum főigazgatója fejtegetései miatt kezdte el firtatni a dolgot. E szerint hogy a berlini kormánykoalíció tagjaként a Zöldek a legnagyobb amerikai „csicskák” és „háborús héják” lettek az orosz-ukrán konfliktus alatt, Németország ráadásul kiutasította az Olaf Scholz kancellára nyíltan sértő megjegyzéseket tevő ukrán nagykövetet. – Van még egyáltalán Németország? - tette fel a mélabús kérdést Bayer Zsolt. – Szerintem nincs – felelte akkor határozottan Schmidt Mária. Kijelentéséért kinevette még a német nagykövet is a múzeumigazgatót. – „Egy pillanatig aggódni kezdtem, amikor Schmidt Mária azt mondta, hogy Németország megszűnt létezni, szóval felhívtam a férjemet Berlinben, és nézzétek, még itt vagyunk” – reagált tweetjében maró gúnnyal Julia Gross, Németország budapesti nagykövete.

Magyar Péter mostani posztjának közvetlen előzménye, hogy az ellenzéki Fidesz az MTI-nek eljuttatott közleményében szégyenletes diplomáciai ámokfutásnak nevezte, hogy Friedrich Merz német kancellárral kedd délutáni közös sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre részletesen érvelt amellett, hogy miért kell jogállami eszközökkel, alaptörvény-módosítás útján eltávolítani Sulyok Tamás köztársasági elnököt, és az Orbán-kormány által kinevezett vezető tisztségviselőket. „Magyar Péter szégyent hozott Magyarországra. A Fidesz felszólítja Magyar Pétert, hogy uralkodjon magán. Hagyja abba, és Párizsban ne folytassa diplomáciai ámokfutását. Fejezze be a köztársasági elnök alkotmányellenes támadását” – áll a közleményben.