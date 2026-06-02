Ízekbe zárt történeteket ígér idén a Múzeumok Éjszakája

gasztronómia;Múzeumok Éjszakája;2026;

2026-06-02 22:54:00 CEST

A kiemelt helyszín Sopron lesz.

Országszerte több mint négyszázötven intézmény csaknem háromezer programmal csatlakozik az 21. alkalommal is Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozathoz. A központi téma ezúttal az „Ízekbe zárt történetek” lesz, vagyis annak bemutatása, miként kapcsolódnak össze a gasztronómiai hagyományok a kulturális örökséggel, a történelmi emlékezettel és a közösségi identitással – derült ki Sári Zsolt, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkára keddi sajtótájékoztatóján.

A kiemelt helyszín Sopron lesz, a program idei nagykövetének, Mautner Zsófiát, gasztronómiai szakírót választották. Mautner Zsófia úgy fogalmazott: – Hiszem, hogy amikor nyitottan fordulunk a magyar gasztronómiai örökségünk és más nemzetek konyhája felé, valójában egy nemzet kultúráját, történeteit és az ott élő embereket is jobban megismerjük.

Sári Zsolt a rendezvény kiemelkedő társadalmi beágyazottságát és közösségszervező erejét emelte ki, majd felhívta a figyelmet arra, hogy nincs még egy olyan kulturális esemény Magyarországon, amely annyi embert képes egyetlen napon megszólítani, mint a Múzeumok Éjszakája.