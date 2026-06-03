Hatalmas veszteséget termeltek a hazai akkumulátorgyárak

veszteség;akkumulátorgyár;

2026-06-03 09:19:00 CEST

A pénzügyi visszaesést jelentős leépítések kísérték.

Összesen 136 milliárd forintos veszteséget termelt tavaly a három, már évek óta működő magyarországi akkumulátorgyár, miközben a beszámolók alapján 1525 főt küldhettek el a cégektől - írja a 444 az éves beszámolók alapján.

A lap szerint a dél-koreai SK komáromi és iváncsai üzemei, valamint a gödi Samsung számain is látszanak az ágazati nehézségek. A három gyár összbevétele 2493 milliárd forintról 1823 milliárdra esett vissza, vagyis nagyjából negyedével csökkent. A legnagyobb bevételzuhanás a Samsung gödi gyárát érintette, míg az SK Battery Manufacturing Kft. komáromi egysége 9 százalékos csökkenést könyvelt el. Az SK On Hungary Kft., amely egy másik komáromi és az iváncsai gyárért felel, néhány százmillió forinttal még növelni is tudta a bevételét.

A veszteség ennek ellenére ennél a cégnél volt a legnagyobb: az SK On Hungary átszámítva 118 milliárd forintos mínusszal zárt. Az SK Battery 5,5 milliárd, a gödi Samsung pedig 13 milliárd forintos veszteséget hozott össze. A három vállalat egy évvel korábban összesen még közel 45 milliárd forintos mínuszban volt.

A pénzügyi visszaesést jelentős leépítések kísérték. Az SK On Hungary komáromi és iváncsai üzemeiből a beszámolók alapján 881 főt küldhettek el, miután az átlagos dolgozói létszám 2700-ról 1819-re csökkent. A Samsung gödi gyárában 683 fővel lett alacsonyabb az átlagos létszám, így tavaly 3183-an dolgoztak ott.

A három vizsgált cég közül csak az SK másik komáromi egysége növelte a dolgozói létszámát: ott 1051 alkalmazottat tüntettek fel, 39-cel többet, mint egy évvel korábban. A 444 azt írja, bár tavaly év végétől látszik némi ágazati élénkülés, ez döntően a nagyon alacsony bázisnak köszönhető.