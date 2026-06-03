Török Gábor: Orbán Viktor hatalmat gyakorolt, Magyar Péter politikát művel

Orbán Viktor;Török Gábor;Magyar Péter;

2026-06-03 07:55:00 CEST

A politológus szerint az új politikai rendszer nem kezdhet tiszta lappal, mert működése szükségszerűen a korábbi korszakra is reflektál.

Magyar Péter nem egyszerűen „belakja Orbán Viktor abszolút köztársaságát”, hanem a korábbi rendszerhez képest eltérő működésmódot képvisel - írja szerdai Facebook-posztjában Török Gábor.

Az elemző szerint tévedés azt gondolni, hogy a politikában tiszta lap nyílhatna az elmúlt 16 év után. Úgy fogalmazott, minden új rendszer a régire reflektál, akkor is, ha ezt tagadja, a politikai elemzés pedig különösen nem engedheti el a múlt mintáit, mert ezek segítenek a jelen megértésében. Egy fontos különbség is láthatóvá válik a két működésmód között. Szerinte ez részben abból fakad, hogy Orbán Viktor és Magyar Péter eltérően gondolkodik a politika céljáról és sikeréről. Török Gábor ezt úgy foglalja össze, hogy „Orbán Viktor hatalmat gyakorolt, Magyar Péter politikát művel.”

Értelmezése szerint Orbán Viktor számára a politika elsősorban arról szólt, hogy ki hozza meg a döntéseket, ehhez pedig a nyilvánosságra és a politikai intézményekre eszközként volt szüksége. Magyar Péterrel kapcsolatban ezzel szemben azt írja, hogy ő a nyilvánosságban és a politika tereiben, így a parlamentben is éli meg a politikát, ott „rendez és ad elő darabokat”, miközben folyamatosan főszerepben van.

A szakértő szerint Orbán Viktornál a hatalom volt a fő cél, a politikai nyilvánosság pedig ennek egyik szükséges, „rossz” eszköze. Magyar Péter viszont inkább eszközként vagy következményként tekint a hatalomra, és a politika lényegét a szereplésben, a versenyben, illetve a politika művelésében-művészetében látja. Török Gábor posztját azzal zárta, sok minden érthetővé válik, ha ezt a különbséget megértjük és elfogadjuk.