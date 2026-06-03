Betiltaná a gyűlöletkeltő plakátokat a Tisza

Tisza;plakát;törvényjavaslat;propaganda;gyűlöletkeltés;

2026-06-03 07:41:00 CEST

Az egész épületeket beborító reklámhálók is eltűnnének.

Betiltaná a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámokat, és szigorítaná a közterületi reklámok elhelyezését a Tisza.

A Tárkányi Zsolt, Bódis Kriszta és Csontos Bence képviselők által benyújtott törvényjavaslat szerint az emberi méltóságot sértő, a kiegyensúlyozott tájékoztatást akadályozó, valamint a kiskorúak testi, szellemi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődésére káros reklámok eltávolítása és visszakerülésük megakadályozása fontos közérdek. A javaslat a médiatartalmakban tiltaná az olyan politikai reklám terjesztését, amely megsérti vagy eltagadja az egyenlő emberi méltóságot, sérti vagy tagadja valamely nemzet, nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösség méltóságát, kollektív bűnösséget közvetít, vagy gyűlölet keltésére alkalmas társadalmi ellenségkép kialakítására irányul. A tilalom azokra a képekre és audiovizuális tartalmakra is kiterjedne, amelyek valótlan vagy megtévesztő módon jelenítik meg személyek képmását, és alkalmasak ilyen célok vagy hatások kiváltására.

Ugyanezt a logikát vezetnék át a választási eljárási szabályokba is. A plakátokra, politikai reklámokra és politikai hirdetésekre is vonatkozna, hogy tartalmukban vagy képi megjelenítésükben nem irányulhatnak az emberi méltóság eltagadására vagy megsértésére, közösségek méltóságának sérelmére, kollektív bűnösség közvetítésére vagy gyűlöletkeltésre alkalmas társadalmi ellenségkép kialakítására. Politikai reklámban és politikai hirdetésben nem lehetne közzétenni kiskorúak fejlődésére káros képi vagy szöveges tartalmat sem.

Az előterjesztők az általános indokolásban azt írják, hogy a tiltott politikai reklámok tömeges terjesztés útján alkalmasak lehetnek a demokratikus közvélemény destabilizálására és a kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz fűződő közérdek csorbítására. A javaslat ezt a kört a véleményszabadsághoz való jog tiszteletben tartásával, az Európa Tanács ajánlásaira és az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogára hivatkozva határozná meg.

A gazdasági reklámoknál a módosítás főként a fizikai reklámeszközöket érintené. Reklámot közterületen vagy közterületről látható magánterületen csak utcabútoron, hirdetőoszlopon, villanyoszlopon és tetőszerkezethez rögzített reklámhordozót tartó berendezésen lehetne elhelyezni. A reklámhordozó felülete főszabály szerint nem lehetne nagyobb 15 négyzetméternél, citylightnál kisebb felületű reklámhordozót pedig nem lehetne kihelyezni.

A törvényjavaslat az önkormányzatoknak is nagyobb szerepet adna. A reklámeszközök elhelyezését településképi bejelentési eljáráshoz kötné, a települési, kerületi és fővárosi önkormányzatok pedig rendeletben jelölhetnének ki reklámelhelyezési tilalommal érintett területeket. A fővárosi önkormányzat a főváros egészére meghatározhatna ilyen tilalmi területeket. A szabályoknak nem megfelelő reklámeszközöket a tulajdonosnak saját költségén el kellene távolítania, legkésőbb 2026. szeptember 30-ig. Azoknál az eszközöknél, amelyek átalakítással vagy korszerűsítéssel megfelelhetnek az előírásoknak, ugyaneddig az időpontig kellene kezdeményezni a településképi bejelentési eljárást.

Az indokolás szerint a gazdasági reklámokra vonatkozó szigorítást a városok és községek településképi védelme, valamint a közlekedés biztonságának növelése teszi szükségessé. A javaslat a reklámhálót és az építési reklámhálót is kivezetné az alkalmazható reklámeszközök közül, ezt a településkép védelmével és a reklámszennyezés csökkentésével indokolja.