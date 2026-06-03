Rendszeresen gyerekeivel élt nemi életet egy nyíregyházi házaspár, drogfogyasztásra is utasították őket

18+;drog;pedofília;szexuális erőszak;gyermekbántalmazás;

2026-06-03 12:17:00 CEST

Kezdeményezték letartóztatásukat.

Elfogott a rendőrség egy nyíregyházi házaspárt, amelynek tagjait kiskorú gyermekeik sérelmére elkövetett szexuális erőszak és kiskorú veszélyeztetésének bűntettével, valamint kábítószer birtoklásával gyanúsítják - derül ki a hatóságok szerdai tájékoztatásából.

A június 2-án elfogott 42 éves férfi és 38 éves nő hét kiskorú gyermekét ápolatlan, alultáplált, rossz egészségi állapotban vették gondozásba 2025. májusában. A munkanélküli és rendszeresen drogot fogyasztó szülők elhanyagolták gyermekeiket, nem biztosították a minimális lakhatási, élelmezési és ruházati ellátásukat sem. A szülők a gyermekek előtt fogyasztottak drogot, éltek szexuális életet, és őket is bevonták ezekbe a tevékenységekbe, amivel súlyosan veszélyeztették gyermekeik egészséges testi és lelki fejlődését.

A nyomozók nyíregyházi lakóhelyükön fogták el a férfit és a nőt, ahol a kutatás során 40 gramm droggyanús anyagot, valamint a kábítószer-fogyasztásához használt tárgyakat, anyagmaradvánnyal szennyezett drogpipát és szívószálat foglaltak le.

A nyomozók az igazságügyi szakértők bevonásával folyó eljárásban többrendbeli, folytatólagosan elkövetett, minősített szexuális erőszak bűntettének, kiskorú veszélyeztetése bűntettének, valamint kábítószer birtoklása bűntettének megalapozott gyanújával hallgatták ki a szülőket. Mindkettejüket őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat.