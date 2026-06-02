Parkfenntartási iratokat keresett a XV. kerületi önkormányzatnál az ügyészség

önkormányzatok;elfogás;parkfenntartás;

2026-06-02 19:18:00 CEST

Nem tudni, hány embert vettek őrizetbe. Azt sem tudni, milyen bűncselekményekkel gyanúsítják őket.

A parkfenntartási szerződésekkel függhet össze az óbudai korrupciós ügy keddi újabb nyomozati akciója, amelyben a II. és a XV. kerületi önkormányzatnál, valamint Őrsi Gergely II. kerületi polgármester lakásán is házkutatást tartottak - írjaa Telex.

A nyomozó főügyészség összehangolt akciójában 70 rendőr és nyomozó vett részt, házkutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre, és több embert őrizetbe vettek. Az ügyészség egyelőre nem közölte, pontosan mit kerestek a két önkormányzatnál.

A 24 szerint a keddi akció összefüggésben lehet az önkormányzatok parkfenntartási szerződéseivel. A XV. kerületi önkormányzat azt megerősítette, hogy náluk parkfenntartással kapcsolatos iratokat kerestek, de azt is közölte, hogy senkit nem állítottak elő. Óbuda önkormányzata közben azt írta, hogy náluk kedden nem jártak nyomozók. Ez azért fontos, mert az ügy eddig elsősorban az óbudai önkormányzathoz és annak cégeihez kötődött, a mostani akcióval viszont a nyomozás két másik baloldali vezetésű önkormányzatot is elért. Egyelőre nem derült ki, hogy a lefoglalások milyen szerződésekhez, cégekhez vagy konkrét döntésekhez kapcsolódnak.

Egyelőre az sem ismert, hány személyt és pontosan kiket vettek őrizetbe.