Két kutya is a mentőktől kapott segítséget egy budapesti lakástűz után

Két kutyát is elláttak az Országos Mentőszolgálat munkatársai, miután lángok csaptak fel egy budapesti lakásban.
Egy fiatal nő és két kutyája időben kimenekült, perceken belül pedig esetkocsi érkezett a helyszínre. Nekiláttak a hölgy ellátásának, de az ebekről sem feledkeztek meg. Az állatok elsőre megijedtek a szokatlan eszközöktől, de néhány perc múlva már nyugodtan tűrték, hogy bajtársaink oxigénmaszkkal segítsenek rajtuk. Az oxigénterápia és a rengeteg simogatás hatására végül megnyugodtak, tekintetük újra élettel telt meg.
Gazdájuk mellől egy pillanatra sem tágítottak, a mentők elmondása szerint megható volt látni, mennyi erőt adhat egymás közelsége embernek és állatnak egyaránt a félelem és bizonytalanság közepette.