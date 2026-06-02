Egyenruhába bújtatta a mémmé vált Szoboszlai Dominikot a rendőrség

rendőrség;mém;Szoboszlai Dominik;

2026-06-02 13:58:00 CEST

Kapott egy kis „segítséget”, amennyiben a visszavonuláson gondolkodna.

A rendőrség is beszállt a Szoboszlai Dominik öltözékéből indult mémhullámba.

A magyar válogatott kiválóságát Telkiben örökítették meg, ahol a nemzeti tizenegy felkészül a finnekkel és a kazahokkal megvívott meccsre. A labdarúgó kék inget, fehér rövidnadrágot, fekete cipőt és napszemüveget viselt, a szett pedig gyorsan mémmé vált a közösségi médiában. A Blikk szerint a ruhadarabok közül több luxusmárkához köthető, a táskája például egy Hermès Birkin HAC lehetett, amelynek árát több millió forintra becsülték. A felhasználók véleményét megosztotta a sportoló öltözködési stílusa, időközben pedig mémek sokasága jelent meg.

A rendőrség bejegyzése erre a mémre reagált: a képen Szoboszlai Dominik eredeti pózát és beállítását megtartva egy rendőrségi egyenruhás változatot készítettek, mintha a futballista pályafutása után akár rendőrként is folytathatná. „Ha a visszavonulásod után gondolkoznál; segítünk: így állna az egyenruha” - írták.