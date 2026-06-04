Menekülő vakvágányok

Orbán Viktor;Fidesz-KDNP;

2026-06-04 06:00:00 CEST

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Egyvalakinek biztosan jót tesz a Sulyok Tamás és Magyar Péter közötti, mindkét fél számára, s legfőképp az egész magyar közjogi berendezkedésre nézve méltatlan huzakodás, le kell-e mondania az elnöknek. Az elnök jobban tenné, ha elengedné végre a két marokkal szorongatott semmit, ami csak a fideszes bekötöttségét igazolja. De van itt még valami, vagy inkább valaki, Orbán Viktor, akinek minden perc számít, amit tervei kimunkálására szabadon fordíthat.

Nem akarnánk diabolizálni a volt kormányfőt, elég ördögi személyiség ő a maga pucér valójában, nem kell hozzá sok, elég, ha hatalommániáját említjük, elég, hogy tudjuk, soha nem fog lemondani a hatalomról, hogy akár, mint Napóleon – méltatlan hasonlat – a lipcsei vereség után, visszatérjen száműzetéséből, Elba szigetéről, s akár csak száz napra újra magához ragadta a hatalmat, hogy aztán Szent Ilonán végezze.

„Egy formálódó terv ENSZ-es diplomáciai mentességhez juttatná Orbán Viktort, amihez amerikai és argentin támogatói is lennének” – írta a minap közösségi bejegyzésében Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró. A beszámoló szerint a konkrét ENSZ-tisztség jelenleg másodlagos kérdés. A források alapján a hangsúly inkább azon van, hogy egy magas rangú nemzetközi pozíció diplomáciai mentességet biztosíthatna a volt kormányfőnek. A cikk szerint Orbán Viktor számíthatna az Egyesült Államok egyes köreinek támogatására, valamint Javier Milei argentin elnökére is. A háttérben az ENSZ következő főtitkári tisztségéért zajló nemzetközi egyeztetéseket is említik, ahol Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség vezetője az esélyes jelöltek között szerepel.

Milyen diplomáciai mentesség járhat egy ENSZ-tisztséggel?

Az ismertetett forgatókönyv kitér arra is, hogy a diplomáciai mentesség mértéke az adott pozíciótól függ. Az 1946-os ENSZ-egyezmény alapján a főtitkár, a főtitkárhelyettesek és a segédfőtitkári szintű vezetők a nagykövetekével azonos mentességet élveznek. Ez a büntetőeljárások alóli védelmet is magában foglalja, és bizonyos esetekben a közvetlen családtagokra is kiterjed.

A szakosított ENSZ-szervezetek vezetői szintén teljes körű mentességet kapnak, míg az alacsonyabb rangú tisztviselők esetében ez már jellemzően a hivatalos feladataikhoz kapcsolódik.

New York lehetne az új állomás A forgatókönyv szerint, ha a terv megvalósulna, Orbán Viktor munkahelye a New York-i ENSZ-központ lehetne. A cikk arra is kitér, hogy a volt miniszterelnök családjának egy része már jelenleg is New Yorkban él, ami megkönnyíthetné az esetleges amerikai jelenlétet. Az értesülések szerint egy ENSZ-pozíció politikai szempontból is megoldást jelenthetne, mivel nem lenne szükség politikai menedékjog kérelmezésére egy esetleges jogi eljárás esetén.

Orbán Viktort nemrég az RTL kérdezte arról, tart-e attól, hogy ő vagy valamelyik családtagja a jövőben bíróság elé kerülhet elszámoltatások miatt. A volt kormányfő erre úgy válaszolt: „Én? Ugyan már, hát miért. A törvényeket betartom és betartatom. Erre tettem esküt, minden eskümet megtartottam, ezt is.”

Orbán Viktor sem hatalmában, sem hatalmától megfosztva, egyetlen pillanatig sem viselkedett úgy, ami egy államférfitől elvárható. Mindössze erre szeretnénk emlékeztetni.