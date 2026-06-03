Visszakapja Józsefváros az NKE bővítése miatt államosított Diószegi utcai épületeket

bővítés;Nemzeti Közszolgálati Egyetem;lakók;józsefvárosi önkormányzat;kisajátítás;leállítás;

2026-06-03 18:34:00 CEST

Az Országgyűlés törvénymódosítással vet véget a Lázár János időszakában elkezdett, megalapozatlan, a lakók és az önkormányzat érdekeire fittyet hányó kisajátítási folyamatnak.

Egy törvényjavaslattal véget vetünk egy botrányos, lelkiismeretlen ügynek. A Diószegi Sámuel utca és környékének kisajátítását és a hazugságcunamit egy törvényjavaslattal lezárjuk – posztolta szerdán a Facebook-oldalán Bódis Kriszta a Tisza párt országgyűlési képviselője, aki a bejegyzéséhez mellékelt videófelvétel szerint az egyik érintett VIII. kerületi lakóval és Pikó András polgármesterrel is közölte a hírt. A parlamenthez három kormánypárti képviselő, Bódis Kriszta, Tárkányi Zsolt és Csontos Bence által kedden benyújtott úgynevezett salátatörvény-javaslat része a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről (NKE), valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011-es törvény módosítása.

A Diószegi utcában kialakult helyzetről a Népszava folyamatosan beszámolt, legutóbb tavaly nyáron, amikor a helyiek sokadszorra tüntettek a családjuk lakhatásáért, egy fokkal jobb életért. Akkor megírtuk, hogy az NKE nem létező tervek alapján elképzelt bővítése miatt több száz család került bizonytalan helyzetbe, hiába követelte az Orbán-kormánytól a kerületi önkormányzat, Pikó András és a városrész akkori országgyűlési képviselője, Jámbor András, aki éppen szerdán jelentette be, hogy a polgármester tanácsadójaként folytatja tovább a munkáját.

A jelzett törvényjavaslat indoklásában felidézték, hogy a Diószegi Sámuel utcára és közvetlen környékére korábban a Józsefvárosi Önkormányzat városrehabilitációs területként tekintett. – 2024. április 2-án, egy salátatörvény részeként beterjesztett javaslat 10 józsefvárosi önkormányzati ingatlan – köztük a Diószegi Sámuel utca 18., 22., 24., 26. és 28. szám, a Korányi Sándor utca 20., a Sárkány utca 1. és a Dugonics utca 11. alatti épületek – állami tulajdonba adásáról rendelkezett az ellenkező önkormányzati kérelem ellenére. Az NKE bővítése miatt lebontandó fenti ingatlanok közül az önkormányzat megkezdte már a kiköltöztetendő lakóknak a cserelakás biztosítását, de a Lázár János volt építési és közlekedési miniszter idején elfogatott jogszabály meghiúsította azt, miközben az államnak nem álltak rendelkezésére cserelakások.

Két ingatlannál, a Dugonics utcai általános iskola épületénél és a Sárkány utcai hulladékudvarvarnál megtörténtek már a kártalanítások, de a többi ingatlannál most ismét visszakerül a döntés és az elhelyezés joga. A kerület korábban 34 családot elhelyezett, de az épületek és az itt élők jövőjéről az önkormányzat a lakók megkérdezésével dönthet majd, amit az Orbán-kormány egyáltalán nem akart.