Leisztinger Tamás válaszára vár a Népszava!

Népszava;túlélés;Leisztinger Tamás;

2026-06-03 17:50:00 CEST

A tulajdonos jelenlegi ajánlata megítélésünk szerint csak részmegoldást jelent. Várjuk az új tárgyalási időpontot.

Továbbra is veszélyben van a Népszava, amelynek nyomtatott verziója május 29., péntek óta nem jelent meg. Az idő nagyon sürget. A szerkesztőségben a hétfői tulajdonosi ajánlat után válságbizottság alakult és várja az egyeztetést a válaszjavaslatról. A Népszava online felülete és a mobil Népszava alkalmazás továbbra is elérhető.

A tulajdonos, Leisztinger Tamás hétfői ajánlata részben a nyomdai és terjesztői tartozás rendezéséről szól, részben arról, hogy a Népszava milyen konstrukcióban folytathatná. A szándékot a szerkesztőség pozitívan fogadta, majd választ és saját javaslatot vázolt szerdán, miután az eredetileg csütörtökre tervezett személyes találkozó létrejötte bizonytalanná vált.

A tulajdonos eredeti ajánlata ugyanis megítélésünk szerint csak részmegoldást jelent. Várjuk az új tárgyalási időpontot.

A lap pénzügyi helyzetét áttekintve arra a következtetésre jutottunk, hogy a nyomtatott lap kiadását mindenképpen folytatni szeretnénk, anélkül egyéb tevékenységeink sem finanszírozhatóak, ilyen értelmű tervet készített a szerkesztőség.

Mint ahogy múlt héten beszámoltunk, a létéért küzd a Népszava. Nem először fordul ez elő a 153 éves lap történetében; a másfél évszázad alatt volt már rá példa, hogy egy ideig nem jelent meg az újság. Köszönjük olvasóink eddigi és remélt további türelmét. A fejleményekről honlapunkon továbbra is tájékoztatást adunk.

A szerkesztőség továbbra is ugyanazon a színvonalon állítja elő a tartalmait, ahogyan azt olvasóink a nyomtatott lapban megszokhatták. Jelenleg azonban csak digitális formában tudjuk ezeket kínálni és előfizetőinkhez eljuttatni. Kérjük, támogassák a Népszavát előfizetéssel, amelyért a mobil Népszava és a nepszava.hu felületein hozzáférhetnek lapunk teljes tartalmához .

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