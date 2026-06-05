Alku a plakátok helyett

Ukrajna;magyar kisebbség;Volodimir Zelenszkij;Magyar Péter;

2026-06-05 06:00:00 CEST

Orbán Viktor az utolsó választási kampányát jórészt Ukrajna ellen építette fel. Volodimir Zelenszkij arca ott díszelgett a magyar utak mentén a plakátokon, a kormányzati üzenetekben, a napi politikai harcok kelléktárában. Ukrajna a propagandában nem súlyos agressziót átélt államként, hanem fenyegetésként jelent meg. A kampány zajában feledésbe is merült, hogy voltaképpen miért állították be ellenségként Kijevet: a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak ügye miatt.

Az ukrán oktatási és nyelvi szabályozás szűkítette a kisebbségi nyelvhasználat mozgásterét, különösen az iskolákban és a közéletben. A szabályozás elsődlegesen az orosz nyelv visszaszorítását célozta egy olyan országban, amelyet Oroszország támadott meg, ez azonban a kárpátaljai magyarokat is hátrányosan érintette. Magyar szempontból ezért jogos volt a követelés, hogy Ukrajna rendezze a magyar közösség oktatási, nyelvi, kulturális és politikai jogait. Csakhogy a jogos ügyből a Fidesz nem megoldást, hanem kampányfegyvert készített.

Magyar Péter most három hét alatt jutott el oda, ahová Orbánék több mint egy évtized alatt sem. A megállapodás lényege szerint Ukrajna vállalja a nemzeti kisebbségi iskolák rendszerének visszaállítását, a magyar nyelv szabad használatát az oktatásban és az iskolai kommunikációban, a magyar szimbólumok, a himnusz, a nemzeti lobogó és a magyar feliratok használatát. A vállalások között szerepel a magyar nyelvű adminisztráció lehetősége, a bizonyítványok nyelvünkön való kiállítása, valamint az, hogy a diákok magyarul tehessenek érettségi és felvételi vizsgát, magyar nyelvből és irodalomból is vizsgázhassanak. Fontos elem, hogy a nemzetiségi iskolákban az ukrán nyelven oktatott kötelező tantárgyak körét csak a szülők előzetes beleegyezésével lehessen bővíteni, és az intézményeket alacsony létszám mellett is fenn kell tartani.

A nyelvhasználati vállalások ennél is szélesebbek. Azokon a településeken, ahol a magyar lakosság aránya meghaladja a tíz százalékot, lehetővé válik a magyar nemzeti szimbólumok használata, és nyelvünk megjelenése egy sor szférában.

Ez az eredmény jól mutatja: nem olyan konfliktusról volt szó, amelyben Magyarországnak csak a vétó, a sértődöttség és a folyamatos brüsszelezés maradt volna. Ha ezeket a kérdéseket most mintegy három hét alatt sikerült rendezni, akkor nehéz más következtetésre jutni, mint hogy az előző kormánynak nem állt érdekében a megállapodás. Orbán Viktor Ukrajna-politikájának középpontjában nem a kárpátaljai magyarok jogbiztonsága állt, hanem az ellenségkép fenntartása.

A magyar kisebbség sorsa így egy cinikus politika díszletévé vált. A nagy hazafias szólamok mögött valójában az a számítás húzódott meg, hogy Ukrajnát kampánytémaként kell kezelni és nem csak a nemzeti kisebbségek rendezetlen ügye miatt. Kijev ellenségnek való beállításával együtt a kormány azt sulykolta, nem is Putyin, hanem Zelenszkij a béke akadálya.

Fontos a megállapodás európai tanulsága is. Magyar Péter választási győzelme után az Európai Unió minden korábbinál egyértelműbbé tette Kijev számára: integrációs folyamatában megkerülhetetlen a magyar kisebbségi ügy rendezése. Vagyis egy szó sem volt igaz abból, hogy Brüsszel nem támogatja a magyar érdekek érvényesülését, sőt hatékonyan segíti a megállapodás folyamatát, ha őszinte tárgyalási készséget lát mindkét fél részéről. Annál is inkább, mert az uniós csatlakozási folyamat éppen garanciát adhat arra, hogy Ukrajna jogrendjében és az Unióval szemben vállalt cselekvési tervében rögzítse a kisebbségi jogokat. Magyarország a megállapodás teljesítéséhez kötné az első csatlakozási fejezet megnyitását, miközben továbbra sem támogat gyorsított ukrán EU-csatlakozást.

Az elmúlt évek Ukrajna politikája azt sulykolta, hogy Magyarország akkor erős, ha Brüsszellel háborúzik, a szomszédját ellenségnek állítja be. A mostani megállapodás ennek az ellenkezőjét bizonyítja. Magyarország akkor tud eredményt elérni, ha nem a konfliktusból él, hanem tárgyal, szövetségeseket keres, és a jogos magyar követeléseket nem pártpolitikai plakátokra, hanem nemzetközi garanciákra váltja. Ez volna a józan hazafiság minimuma.