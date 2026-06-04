Lezuhant egy Magyarországról indult helikopter Lengyelországban, a pilóta életét vesztette

Lengyelország;lezuhant;helikopter;helikopterbaleset;

2026-06-04 15:13:00 CEST

Az egyelőre nem világos, mi okozhatta a katasztrófát.

Lezuhant egy helikopter csütörtökre virradó éjjel a dél-lengyelországi Szigetes-Beszkidekben fekvő Lubogoszcz hegy oldalában, a pilóta életét vesztette - közölte a Polsat News kereskedelmi hírtelevízió. Sajtóértesülések szerint a jármű Magyarországról indult.

A pilóta halálát csütörtök reggel Katarżyna Cisło, a kis-lengyelországi vajdaság rendőrségi szóvivője erősítette meg a médiának. Közölte azt is, hogy a gép fedélzetén csak egy személy utazott, akinek az azonosságát egyelőre nem erősítették meg. A Robinson R44 Raven II típusú helikopter éjjeli 2 óra körül tűnt el a radarokról, a hegyi terepen, sűrű ködben folytatott, hajnalig tartó mentőakcióban mintegy száz mentő, rendőr, tűzoltó vett részt.

A Polsat News a 112malopolska.pl nevű, a közlekedési és biztonsági helyzetre szakosodó regionális információs hírportálra hivatkozva azt közölte, hogy a helikopter Magyarországról indult, és a baleset helyszínétől északnyugatra, mintegy 80 kilométer távolságban fekvő Zator községben működő, könnyű magánrepülőgépeknek szánt repülőtérre tartott. A PAP hírügynökség szintén úgy értesült, hogy a helikopter egy magyarországi magánrepülésről tért haza Lengyelországba.

A helyszínelés folyamatban van, a hatóságok egyelőre nem közölték, mi okozhatta a légi katasztrófát.