atomerőmű;támadás;vészhelyzet;Nemzetközi Atomenergia Ügynökség;Zaporizzsja;orosz-ukrán háború;

2026-06-04 15:03:00 CEST

Támadás érte a Zaporizzsja Atomerőmű áramellátásáért felelős hőerőművet, a vészhelyzeti dízelgenerátort kellett üzembe állítani

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget a dolgozók értesítették. Azt nem tudni, hogy orosz vagy ukrán csapás történt-e, de az ENSZ szervezete a támadások azonnali beszüntetésére szólított fel.