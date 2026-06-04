Támadás érte a Zaporizzsja Atomerőmű áramellátásáért felelős hőerőművet, a vészhelyzeti dízelgenerátort kellett üzembe állítani

A Zaporizzsja Atomerőmű tájékoztatása szerint az áramellátást biztosító hőerőmű egyik közeli állomását érte csütörtök reggel súlyos támadás – számolt be az X-en a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ). Európa legnagyobb atomerőműve 2022 márciusa óta orosz felügyelet alatt áll. Az ENSZ égisze alatt működő szervezet főigazgatója, Rafael Grossi a támadások azonnali leállítást követelte.
Az incidens komoly aggodalomra ad okot, mert a Zaporizzsja Atomerőmű egyetlen megmaradt villamosenergia-vezetékét az elmúlt hetekben többször is lekapcsolták. Jelenleg az erőmű teljes mértékben a vészhelyzeti dízelgenerátorokra támaszkodik a hat reaktor hűtéséhez és a nukleáris baleset veszélyének elkerüléséhez szükséges áramtermelés érdekében. A villamosenergia-ellátás egyelőre folyamatos, de a beszámolók szerint a nukleáris létesítmény dolgozói menedéket keresnek a csapások elől.Helyi tűzszünet lépett életbe a zaporizzsjai atomerőműnél, hogy megjavíthassanak egy távvezetéket
A The Kyiv Independent emlékeztetett, hogy az elmúlt időszakban egyre gyakoribban az atomerőművet ért támadások. Legutóbb május 27-én csaknem fél napra megszakadt a vezetékes telefon- és internetkapcsolat, ami a leghosszabb ilyen jellegű kiesés volt az orosz-ukrán háború kezdete óta. Hozzátették, az ilyen agresszió megsérti a NAÜ alapelveit, mert a nukleáris létesítményeknek megbízható kommunikációt kell fenntartaniuk a szabályozó hatóságokkal és a külső hatóságokkal háború idején is.Tűzszünetet javasol a NAÜ a Zaporizzsja Atomerőműnél halaszthatatlan vezetékjavítás miattVolodimir Zelenszkij figyelmeztet, az orosz dróntámadások veszélyeztetik Csernobilt és más erőműveket