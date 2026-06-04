A bezárt Népszabadság utolsó főszerkesztője lesz az Index felelős szerkesztője

Népszabadság;Index.hu;Murányi András;

2026-06-04 17:29:00 CEST

Változnak az idők, Murányi András 2020-ban, a régi szerkesztőség távozása idején még egészen máshogy viszonyult a laphoz.

A mai naptól az Index felelős szerkesztői feladatait Murányi András látja el, aki több évtizedes tapasztalatával támogatja a kiadvány megújulását, valamint a lap szakmai pozíciójának további erősítésén dolgozik majd - jelentette be közleményében a portál.

A közleményben ismertetik Murányi András életútját: „Pályafutása során dolgozott a Nemzeti Sportnál és a Népszabadságnál, amelynek utolsó főszerkesztője volt. Másfél évig az újrainduló Zoom.hu hírigazgatójaként, 2018-tól pedig a közéleti kommunikáció területén kamatoztatta szaktudását. Dolgozott a Párbeszéd kommunikációs igazgatójaként és a főpolgármester tanácsadójaként; két győztes kampány kommunikációs menedzsere volt. Karrierje során több sport- és közéleti díjat kapott, nevéhez fűződik A Népszabadság kivégzése című könyv, több kötet társszerzője, szerkesztője. Murányi András rendszeres vendége közéleti, vita- és sportműsoroknak, emellett médiaintézmények állandó oktatója, meghívott előadója” - írják.

A lap fontos mérföldkőként jelölte meg Murányi András csatlakozását, aki a közlemény szerint azt mondta: „Ideje új fejezetet nyitni a média területén is. Jelentős és komplett kihívás előtt állunk: elengedhetetlen az elmúlt másfél évtizedben megannyi sebet kapott sajtó- és médiapiac újjáépítése, a minőségi tartalomgyártás és az innovációk hatékony támogatása, az állandó változásban lévő iparág fogyasztói és hirdetői igényeinek nívós kiszolgálása.”

Murányi elmondta azt is, hogy az Index egyik legnagyobb értékének a stabil olvasói bázist és a széles tartalmi kínálatot tartja, célja, hogy szakmai tapasztalatával hozzájáruljon az Index további fejlődéséhez, erősítse a szerkesztőségi működést, és támogassa a lap megújulási törekvéseit. Azt is hangsúlyozta, hogy a minőségi tartalomkészítés, a hitelesség, valamint a szerkesztőség szakmai autonómiája alapvető feltétele annak, hogy az Index sikeresen reagáljon a gyorsan változó médiapiaci és fogyasztói környezet kihívásaira.

Murányi András érkezése meglepő fordulat az Index történetében: a Népszabadság utolsó főszerkesztője 2020 nyarán - amikor a szerkesztőség legnagyobb része felmondott Dull Szabolcs főszerkesztő kirúgása után - még arról írt, hogy a távozó indexesek példát mutattak „elkötelezettségből, lojalitásból, tisztességből, becsületből, emberségből, sajtószabadságból”, továbbá úgy fogalmazott: „Mindenki, aki az Index.hu kivégzésében szerepet játszott, ideértve az igazgatóság valamennyi tagját, hiteltelen és aljadék.”

Az utóbbi években a NER fokozatosan és egyre látványosabban elkezdte arra használni a lapot, hogy az Orbán-kormány központi, és több esetben valótlan narratívájának ágyazzon meg a laikusok számára hitelesnek eladható cikkekkel - ilyenek voltak például az úgynevezett Városháza-ügyről szóló anyagok, valamint a nem létező Tisza-adóról szóló, minden jel szerint mesterséges intelligenciával generált dezinformációs cikkek.

Murányi András most, a Media Future-nek adott interjújában már azt mondta, „én már nem szeretnék a múlttal foglalkozni. Vége a NER-nek, vége ennek az elbeszélhetetlenül kemény tizenhat évnek: ideje új fejezetet nyitni.” Arról is beszélt, hogy elsőre saját maga számára is furcsa volt, hogy elkezdődött erről egy kötetlen, laza beszélgetés, „az pedig kiváltképp váratlan felismerésként ért, amikor – futás közben, a margitszigeti rekortánon – bevillant a mondat: igen, az Indexnél akarok dolgozni.”