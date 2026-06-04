Őrsi Gergely ügyvédje szerint a II. kerületi polgármester ellen nincs bizonyíték

panasz;ügyvéd;gyanúsítás;Őrsi Gergely;parkfenntartás;

2026-06-04 16:47:00 CEST

Ezért a védő és korábbi MSZP-s, jelenleg független politikus, akinek egyébként a letartóztatását is kezdeményezték, panasszal élt a gyanúsítás ellen.

„Nincs olyan bizonyíték, amely a megalapozott gyanút alátámasztaná” – írja a hvg.hu Morvai Attila ügyvéd nyilatkozata alapján Őrsi Gergely a budapesti II. kerület polgármestere ügyéről. Hozzátette, hogy az óbudai korrupciós ügyként ismertté vált büntetőeljárásban panasszal éltek Őrsi meggyanúsítása ellen.

Lapunk is beszámolt arról, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség csütörtöki közlése szerint tizenkét újabb személyt hallgatott ki gyanúsítottként abban a pártokon átívelő kétmilliárd forintos korrupciós ügyben, amivel az eljárásban eddig kihallgatottak száma 32-re nőtt. A Telex kérdésére a KNYF megerősítette, hogy kezdeményezte Őrsi Gergely korábbi MSZP-s, jelenleg független II. kerületi polgármester és a kerület korábbi fideszes vezetője, Láng Zsolt, Gór Csaba II. kerületi fideszes politikus és Puskás Péter, a budapesti III. kerületi Fidesz-elnök, Ceglédy Gergő MSZP-s önkormányzati képviselő, illetve Szkaliczki Tünde momentumos önkormányzati képviselő és Matisz Károly, a Momentum pártigazgatója, aki az előző ciklusban XII. kerületi önkormányzati képviselő is volt.

A megalapozott gyanú lényege szerint egy parkfenntartási munkákat végző, több önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló céget irányító vállalkozó 2011 és 2024 között önkormányzati ciklusokon és politikai oldalakon átívelően önkormányzati vezető és politikai pozíciót betöltő személyeket vesztegetett meg. Ez idő alatt több mint 2 milliárd forintot fizetett ki annak érdekében, hogy a cége és az azzal azonos cégcsoporthoz tartozó más vállalkozások folyamatosan szerződéshez jussanak, a megállapodások zavartalanul fennmaradhassanak, illetve hogy a szerződési feltételek javuljanak.

A vállalkozó kezdetben a III. kerületi önkormányzatnál Puskás Péter fideszes alpolgármesternek fizetett rendszeresen. Ő ebből 70-30 százalékos arányban osztozott Czeglédy Gergő MSZP-s önkormányzati képviselővel, majd az önkormányzat vezetésében bekövetkezett politikai fordulat után megfordították az arányt.