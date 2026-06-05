Még mindig nincs kész a miskolctapolcai barlangfürdő, a gyógyászati részleg felújításához hozzá se kezdtek

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2026-06-05 05:50:00 CEST

A létesítmény hiánya az egész térség idegenforgalmát megviseli.

– A miskolctapolcai barlangfürdő nemcsak egy strand, hanem Miskolc első számú turisztikai célpontja, amely évente 150-200 ezer vendéget vonzott, köztük rengeteg külföldivel, akik szállást is keresetek a városban vagy a régióban. Ebből is látszik, hogy a létesítmény hiánya az egész térség idegenforgalmát megviseli – mondta lapunknak Simon Gábor miskolci önkormányzati képviselő, a képviselő-testület turisztikai bizottságának tagja. A politikus szerint a 2024-es tűz után az Orbán-kormány 2025 januárjában átutalt 1,3 milliárd forintot a városnak, s akkor Lázár János a térség akkori országgyűlési képviselőjével, Csöbör Katalinnal az oldalán bejelentette: még abban az évben június 30-án újra megnyit a barlangfürdő. Ehhez képest eltelt egy év, és a beruházás nincs kész.

Simon Gábor szerint a közbeszerzés nagyon lassan történt meg, az építkezés is jóval később kezdődött meg az elvártnál, a kivitelezővel kötött szerződésben azonban szerepelt a 2026-os júniusi átadási határidő. – A városvezetés ennek ellenére csendben van, hallgat, s minden jel arra mutat, hogy az egy éves csúszás után sem tudják kinyitni a barlangfürdőt idén nyáron. A panziósok, szállodások panaszkodnak, hogy alig van foglalás. Ami pedig az itt élők számára különösen fájdalmas: nem a barlangfürdő, hanem a létesítmény egyik szárnyában lévő gyógyászati részleg égett le két éve, ahol egyébként a társadalombiztosítás által finanszírozott kezelések történtek, súlyfürdők, fizikoterápiás eljárások. A barlangfürdőben kisebbek károk keletkeztek, a tető, az elektromos rendszer rongálódott meg. Nem tudjuk, ki, hol és miért döntötte el, de a mostani felújítás a gyógyászati részlegre nem terjed ki – mondta a képviselő. Hozzátette: amikor tavaly erről kérdéseket tettek fel a városvezetésnek, azt a választ kapták, hogy egyelőre a fürdőrészt újítják fel, s azzal el is fog menni az államtól kapott pénz, a gyógyászati beruházás egy új projekt lesz. Csakhogy a városban nincs másik ilyen jellegű gyógyellátási lehetőség: a korábbi kezelések egy részét ugyan átrakták az Ellipsum strandfürdőbe, de azóta ezeket is elkezdték felszámolni. Tehát Miskolc város vagy épp a környező települések lakossága, ha ilyen egészségügyi ellátást szeretne igénybe venni, kénytelen más városokba utazni, hisz

a gyógyászati részleg felújítása meg se kezdődött.

Simon Gábor szavai szerint a jelenlegi városvezetés nem tájékoztatja sem a képviselőket, sem a nyilvánosságot a barlangfürdő-beruházásról, legfeljebb rövid marketing-videókat villantanak a közösségi oldalakon, amivel igazolják az építkezés tényét. Még azt a turisztikai bizottságot sem látják el információkkal, amit a maga a mostani városvezetés hozott létre, mondván: a turizmus az elkövetkezendő időszakban Miskolc egyik húzóágazata lesz.

Megkérdeztük a 2024-ben a Fidesz támogatásával posztját elnyert polgármestert, Tóth-Szántai Józsefet, hogy áll a miskolctapolcai barlangfürdő-beruházás, mikorra várható az átadás, és mi lesz a gyógyászati részleg felújításával, de nem kaptunk választ. Így nem tudni, hogy a magyarországi gyógyturizmus egyik nemzetközi jelentőségű gyógyfürdője, amely természetes barlangrendszerben működik, ősfás arborétum veszi körbe, és egy látványos csónakázótóval is kiegészül, mikor lehet újra azoké, akiknek anak idején épült: turistáké, gyógyulni vágyó betegeké, miskolciaké.

Egert vagy Hajdúszoboszlót választják inkább A miskolctapolcai barlangfürdő nyolcszáz négyzetméteres gyógyászati központjának tetőszerkezete 2024. szeptember 6-án gyulladt ki. A katasztrófavédelem vizsgálata szerint több elektromos hibára utaló ok egybeesése okozhatta a tüzet: a kapcsoló műszaki állapota, szerelési hibák sorozata, a karbantartás hiánya tehető felelőssé az eseményért. Tóth-Szántai József a Pont Mi civil egyesület és a Fidesz-KDNP színeiben megválasztott polgármester korábban arról beszélt: pontos kárfelmérést készítettek, megtervezték a helyreállítást és megszerezték azt az összeget, ami ehhez szükséges. Közölte azt is, hogy mivel közpénzről van szó, „azt nem lehet csak úgy elkölteni”. A helyreállítást végző vállalkozót ezért szabályos közbeszerzési eljárásban választják ki, s ezt követően kötnek szerződést vele. Úgy tervezték meg a helyreállítást, hogy az új elektromos- és vízrendszer alkalmas legyen a barlangfürdő továbbfejlesztésére is, a jelenleginél kétszer, háromszor nagyobb kapacitásra. A helyi turisztikai szereplők szerint azonban minél tovább húzódik az építkezés, annál több vendéget veszítenek, hiszen azok már most is inkább Hajdúszoboszlót vagy Egert választják, mint a „turisztikai bokrétáját” vesztett Miskolcot.