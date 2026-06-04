Nem vallotta magát bűnösnek a bíróságon a 24.hu tulajdonosa, tárgyalás lesz a büntetőperében

hűtlen kezelés;Varga Zoltán;PKKB;24.hu;médiacég;előkészítő ülés;

2026-06-04 18:21:00 CEST

Varga Zoltánt az ügyészség 280 millió forint vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel vádolja. Védője szerint a vád jogilag és ténybelileg is megalapozatlan, azt ügyfele már az előkészítő ülésen megcáfolta.

Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével vádolják Varga Zoltánt, a Central Médiacsoport, így a 24.hu tulajdonosát, akinek és három vádlott-társa ügyében még szerdán tartottak előkészítő ülést a Pesti Központi Kerületi Bíróságon (PKKB) – írja a Telex. Varga Zoltán elsőrendű vádlottra két és fél év börtönt kért az ügyészség. Mivel egyik terhelt sem ismerte be bűnösségét és nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról sem, így a bíróság tárgyalásra utalta az ügyet. A következő előkészítő ülés 2026. szeptember 23-án lesz, míg a tárgyalást október 29-re tűzte ki a PKKB.

A vádirat szerint Varga egy gazdasági társaság igazgatóságának elnökeként sikeresen pályázott egy olyan programra, amely célja a feltételeknek megfelelő mikro-, kis- és középvállalkozások tőkehelyzetének javítása volt. A cége vállalta, hogy a létrehozandó közös alap 70 százalékos állami tulajdonrésze mellé 30 százalékos magánforrást von be. A tőkeprogram végrehajtására – 10 éves futamidőre – létrejött tőkealap – a vádlott cége útján – befektetést szerzett egy vegyipari társaságban. Amikor a vegyipari cég értékesítési fázisba ért, a tőkealap is a futamideje lejártához közeledett – foglalhatók össze az előzmények.

Az ügyészek szerint ekkor a másodrendű vádlott előterjesztésében kérte az igazgatóságot, hogy a vegyipari cégben lévő részesedést értékesítse. Az első-, a harmad- és a negyedrendű vádlott – tudatában annak, hogy a vegyipari cég vonatkozásában nem történt cégértékelés – a társaság részvénycsomagjának jelentősen a piaci érték alatti értékesítéséről döntött, megszegve ezzel a vagyonkezelői kötelezettségét és a tőkealapnak közel 280 millió forintos vagyoni hátrányt okozott, amelyhez a másodrendű vádlott segítséget nyújtott.

Papp Gábor, Varga Zoltán védője a Telex megkeresésére azt írta, hogy az ügyfelével szembeni vádat mind jogilag, mind ténybelileg megalapozatlannak tartja, ügyfele a vád állításait már az előkészítő ülésen is megcáfolta. Az ügyvéd szerint a két és fél éves nyomozásról sokat elárul, hogy az ügyészség az előkészítő ülésen olyan tanúk kihallgatását indítványozta, akik a vádlottak védekezését tudják igazolni.