Radnai Márk: Valamit kipróbálunk, ami eddig még nem volt

kísérlet;demokrácia;Radnai Márk;részvételiség;

2026-06-04 19:36:00 CEST

A Tisza párt esztergomi parlamenti képviselője a választókerületéhez tartozó településekről várja a megkereséseket és az észrevételeket.

Valamit kipróbálunk, ami eddig még nem volt. Jövő héten elindítjuk a választókerületünk új, kísérleti weboldalát – írja csütörtöki Facebook-posztjában Radnai Márk. A Tisza párt alelnöke, aki a Komárom-Esztergom megye 2-es számú egyéni választókerületében több mint 56 százalékos eredménnyel nyert április 12-én, azt szeretné, ha az oldalon bárki felvetne a települését vagy közösségét érintő ügyeket, problémákat, javaslatokat. Feltehetően ez a részvételi demokrácia új formája lenne, s ha beválik, országosan is bevezetnék.

Az ügyek témák szerint lesznek rendszerezve, és mindenki nyomon követheti majd, hogy éppen hol tartanak, milyen lépések történtek, milyen válaszok érkeztek, illetve mi lett a végső kimenetelük. Azt is vállalom, hogy minden rögzített ügyet 14 napon belül feltárok és érdemi választ adok rá – ígéri a politikus. Szerinte az oldalon közzétettekhez lehet majd hozzászólni, kiegészíteni az információkat, segíteni az ügyek feltárását és megoldását vagy csak pusztán csatlakozni az adott problémához.

Amíg nincs irodánk, addig is szeretném ha hatékonyan tudnánk együtt dolgozni és azt is, hogy lássátok milyen más problémák foglalkoztatják a közösségünkben lévő embereket – szólította meg a választóit Radnai Márk.