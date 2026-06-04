Radnai Márk: Valamit kipróbálunk, ami eddig még nem volt

Valamit kipróbálunk, ami eddig még nem volt. Jövő héten elindítjuk a választókerületünk új, kísérleti weboldalát – írja csütörtöki Facebook-posztjában Radnai Márk. A Tisza párt alelnöke, aki a Komárom-Esztergom megye 2-es számú egyéni választókerületében több mint 56 százalékos eredménnyel nyert április 12-én, azt szeretné, ha az oldalon bárki felvetne a települését vagy közösségét érintő ügyeket, problémákat, javaslatokat. Feltehetően ez a részvételi demokrácia új formája lenne, s ha beválik, országosan is bevezetnék.
Az ügyek témák szerint lesznek rendszerezve, és mindenki nyomon követheti majd, hogy éppen hol tartanak, milyen lépések történtek, milyen válaszok érkeztek, illetve mi lett a végső kimenetelük. Azt is vállalom, hogy minden rögzített ügyet 14 napon belül feltárok és érdemi választ adok rá – ígéri a politikus. Szerinte az oldalon közzétettekhez lehet majd hozzászólni, kiegészíteni az információkat, segíteni az ügyek feltárását és megoldását vagy csak pusztán csatlakozni az adott problémához.Radnai Márk: Nem akarok senkit megbántani, de azt gondolom, hogy a Fidesznek vége
Amíg nincs irodánk, addig is szeretném ha hatékonyan tudnánk együtt dolgozni és azt is, hogy lássátok milyen más problémák foglalkoztatják a közösségünkben lévő embereket – szólította meg a választóit Radnai Márk.Radnai Márk türelemre int, szerinte egy ország nem varázsütésre változik megMagyar Péter kormánybiztosnak kérte fel Radnai Márkot és Rost Andreát