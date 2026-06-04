Több reptéri alkalmazott is megsérült Frankfurtban, amikor összeomlott egy repülő futóműve

Boeing;repülőtér;baleset;Frankfurt;Összeomlás;

2026-06-04 19:49:00 CEST

Utasok nem tartózkodtak a közelben, a baleset sérültjeit orvosok ellátták, a Lufthansa légitársaság a hatóságok bevonásával vizsgálatot indított.

Több alkalmazott is megsérült, amikor egy Boeing 787-es utasszállító repülőgép orrfutóműve az egyik beszállókapunál összeomlott, a repülő eleje a földre zuhant – írja a gép üzemeltetője, a Lufthansa tájékoztatása nyomán a Reuters. A légitársaság szóvivője a balesetről azt írta, hogy akkor történt, amikor az utasok még nem szálltak fel. A sérültek orvosi ellátást kaptak.

A Lufthansa jelenleg a hatóságok bevonásával vizsgálja a baleset körülményeit. Az amerikai Boeing vállalat csak annyit közölt, hogy értesültek a történtekről.

A 787-es típusú utasszállító viszonylag új jármű, nemrég állították forgalomba, mert növelni akarják a gépek hatékonyságát.