Magyar Péter a Le Monde-nak: Magyarország nem akadályozza meg az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdését Ukrajnával

Európai Unió;Orbán-kormány;energia;Oroszország;Franciaország;Ukrajna;határon túli magyarok;Európai Ügyészség;Magyar Péter;

2026-06-04 18:55:00 CEST

A miniszterelnök elmondása szerint centrista kormányt vezet, hiszen minden oldalról vannak benne szereplők.

A magyar kormány nem fogja megakadályozni az európai uniós csatlakozási tárgyalások megkezdését Ukrajnával, abban az esetben, ha Kijev garantálja a magyar kisebbség jogait - mondta Magyar Péter a Le Monde csütörtök délután megjelent számában közölt interjúban. A miniszterelnököt előző napi párizsi látogatásán kérdezte a francia balközép napilap.

Ahhoz, hogy Budapest támogassa a tárgyalások megnyitását, a kormányfő szerint az ukrajnai magyar kisebbségnek előbb vissza kell nyernie az alapvető jogait. „Amint Ukrajna elkötelezi magát erre, Magyarország nem fog akadályt gördíteni a tárgyalások megkezdése elé. Közel vagyunk ehhez, mivel technikai szinten megállapodásra jutottunk Kijevvel a magyar kisebbség nyelvi, kulturális, oktatási és politikai jogaival kapcsolatban. Ha ezek a pontok bekerülnek az EU-ra vonatkozó cselekvési tervükbe, akkor beleegyezünk a tárgyalások első szakaszának megkezdésébe” - hangsúlyozta Magyar, aki szerint Magyarországnak és Ukrajnának is az előrelépés az érdeke.

Magyarország jó kapcsolatokat akar ápolni minden szomszédjával. Magyarországon hiszünk abban, hogy a tettek hangosabban beszélnek a szavaknál - idézte a lap a kormányfőt, aki megerősítette, hogy „Ukrajna őszinteségre számíthat tőlünk, nem képmutatásra”. A miniszterelnök hangsúlyozta, Ukrajna jelenleg háborúban áll, de remélik, hogy ez a konfliktus mielőbb véget ér, és öt, tíz vagy tizenöt éven belül teljesíteni tudja a 33 csatlakozási fejezetet. Utána népszavazást tartanak Magyarországon az ügyben. „Egyébként hazánk saját csatlakozási folyamata is több mint tíz évig tartott” - jegyezte meg a miniszterelnök.

Oroszországot illetően a kormányfő jelezte, hogy Magyarország célja az energiafüggetlenség, megpróbál diverzifikálni, de nem tud teljesen elszakadni az orosz energiától. „Oroszország jelenleg biztonsági fenyegetést jelent Európára. De hosszú távon fontos, hogy megpróbáljunk visszatérni ahhoz a helyzethez, ami húsz évvel ezelőtt volt, amikor gazdaságilag nagyon jól tudtunk velük együttműködni” - hívta fel a figyelmet. „Talán sem én, sem Vlagyimir Putyin nem lesz már itt, amikor ez megtörténik. A cél az energiafüggetlenség. Ezért tudunk együttműködni Franciaországgal az atomenergia terén, és jelenleg egy új erőművet fejlesztünk, amelyben Franciaországnak is szerepe van” - tette hozzá.

Magyar Péter elmondta, hogy első külföldi látogatásainak célja az volt, hogy megerősítse Magyarország kapcsolatait főbb nyugat-európai partnereivel. A francia elnökkel, Emmanuel Macronnal együtt úgy vélik, számos lehetőség van a Magyarország és Franciaország közötti kapcsolatok fejlesztésére, legyen szó akár a gazdaságról, a védelemről vagy az európai politikáról. „Orbán Viktor 16 évnyi kormányzása után itt az ideje új fejezetet nyitni a francia-magyar kapcsolatok történetében. Ez a célja párizsi látogatásomnak. Ezért hívtam meg Emmanuel Macront Budapestre az 1956-os magyar forradalom 70. évfordulójára” - mondta.

Magyar Péter megerősítette, hogy a kormány két héten belül bemutatja cselekvési tervét az Európai Bizottságnak a befagyasztott források feloldása érdekében. Ez szerinte nem okoz nehézséget, mivel megállapodtak a szükséges törvénymódosítások szövegében. Magyarország csatlakozni kíván az Európai Ügyészséghez, nagyon határozott kötelezettségvállalásokat tett a korrupció elleni küzdelemmel kapcsolatban is. „A határidő szoros, de eltökéltek vagyunk abban, hogy mindent megtegyünk addig, hogy az európai források még idén eljussanak Magyarországra” - mondta a miniszterelnök. Emlékeztett arra is, hogy az előző kormány 16 milliárd eurót kért a brüsszeli SAFE alapból új védelmi kiadásokra.

„Most felül kell vizsgálnunk a kötelezettségvállalásokat és a megállapodásokat, mert ennek a forrásnak egy nagy részét Orbán Viktorhoz köthető oligarcháknak szánták. Magyarország érdeke, hogy ezeket a forrásokat felhasználja és megerősítse védelmi képességeit” - közölte Magyar Péter. Az Alkotmány felülvizsgálatát illetően a miniszterelnök azt mondta, hogy az előző kormányzat azt egy iPad-en írta meg és a magyar nép megkérdezése nélkül fogadták el 2011-ben.

„A közvélemény nagy várakozással tekint egy új alkotmányra. A kidolgozási folyamat akár egy évig is eltarthat, és a végén népszavazást szeretnénk tartani. De ebben az átmeneti időszakban nem engedhetjük meg, hogy azok, akik elárulták és szétlopták az országot, a pozíciójukban maradjanak” - szögezte le a miniszterelnök a Sulyok Tamás elnök esetleges elmozdítását érintő kérdésre.

„Ezek az emberek elárulták a magyar népet és a magyar szuverenitást. Ezért kaptunk példátlanul erős felhatalmazást a választóktól. Nem azért választottak meg, hogy egyszerűen leváltsam a kormányt, hanem azért, hogy rendszert váltsak, hogy helyreállítsam a fékek és ellensúlyok rendszerét, visszaállítsam a jogállamiságot, és hogy minden lehetséges korlátot felállítsak a végrehajtó hatalom számára, hogy az elmúlt évek visszaélései és túlkapásai soha többé ne fordulhassanak elő. Ez az egyik oka annak, hogy megfogadtam, hogy mostantól egyetlen miniszterelnök sem maradhat hatalmon nyolc évnél tovább” - közölte Magyar.

Politikai nézeteit illetően a kormányfő elmondta, egy centrista kormányt vezet, mert minden oldalról vannak benne emberek, akik közül sokan korábban nem vettek részt a politikában. Azt ígérte, hogy mindenki jogait meg akarja védeni, különösen a jelenlegi parlamenti ellenzék jogait, valamint a gyülekezés és a tüntetés szabadságának alapvető jogát. „Kormányom alatt senkit sem érhet diszkrimináció azért, mert másra szavaz, más meggyőződést vall, vagy másképp szeret valakit” - mondta.