„Nem, Magyarország tisztelt miniszterelnöke!” – Magyar Péter szavait bírálta a szlovák külügyminiszter

Szlovákia;Magyar Péter;Juraj Blanár;

2026-06-05 09:04:00 CEST

Visszautasítom az ilyen történelemszemléletet – szögezte le Juraj Blanár.

Juraj Blanár szlovák külügyminiszter visszautasítja Magyar Péter miniszterelnök azon csütörtöki kijelentését, hogy Magyarország saját magával szomszédos – közölte a pozsonyi diplomáciai tárca.

Magyar Péter a Nemzeti összetartozás napján a budapesti Kossuth téren elmondott beszédében hangsúlyozta: Magyarország

„a világ talán egyetlen olyan országa, amely saját magával szomszédos. Jó viszonyra van szükségünk a minket körülvevő országokkal, az utóbbi években azonban ez nem volt mindig így, megszakadt a párbeszéd a legfontosabb szövetségeseinkkel, a visegrádi négyekkel (V4) is”.

A közlemény szerint Juraj Blanár reakciójában közölte:

„Visszautasítom az ilyen történelemszemléletet. Nem, Magyarország tisztelt miniszterelnöke! Az önök és így a mi határaink is világosan ki vannak jelölve az első világháborút követő trianoni béketárgyalásoknak köszönhetően, és megerősítve a második világháború után, amikor mellesleg Magyarország a legyőzöttek oldalán állt.”

A külügyminiszter egyúttal hangsúlyozta: visszautasítja a határoknak, illetve Szlovákia területi egységének és szuverenitásának bármiféle kétségbevonását. „Amennyiben folytatódniuk kell a baráti és konstruktív kapcsolatoknak Szlovákia és Magyarország között, akkor az csak hamis és irredenta tónusok, valamint a történelem kétségbevonása nélkül történhet” – tette hozzá.