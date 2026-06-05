Volodimir Zelenszkij nyílt levélben javasolt találkozót Vlagyimir Putyinnak, Orbán Viktor bukását is szóba hozta

Oroszország;Ukrajna;Vlagyimir Putyin;nyílt levél;Volodimir Zelenszkij;

2026-06-05 07:59:00 CEST

A tárgyalás lehetséges helyszínei között Svájc és Törökország mellett az arab világ országait említette az ukrán elnök.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz államfőnek címzett nyílt levelében sürgette a háború lezárását és a vezetők közti közvetlen tárgyalásokra való áttérést – közölte az Interfax Ukrajina ukrán hírügynökség.

Az MTI összefoglalója szerint Volodimir Zelenszkij hangsúlyozta:

„Ukrajna javasolja a köztünk dúló háború rendezését. Találkozót javaslok önnek”.

Az ukrán elnök szerint a több mint négy éve tartó teljes körű háború után éppen a vezetőknek kell meghozniuk a béke szempontjából kulcsfontosságú döntéseket. „Pontosan a vezetők döntik el a kulcsfontosságú kérdéseket, így volt és mindig is így lesz. Javaslom, hogy jelöljünk ki egy világos találkozási időpontot” – írta az ukrán elnök. Kiemelte, hogy a találkozó egy harmadik ország területén tarthatnák meg. A lehetséges helyszínek között említette Svájc és Törökország mellett az arab világ országait.

„Mindenki hallhatta, ahogy képviselőik mosolyogva azt mondták, hogy eljöhetnék Moszkvába. De ilyen 26 év után az ukrán vezetőnek az önök fővárosában, akárcsak az orosz vezetőnek Kijevben, nincs mit keresnie”

– fejtegette az ukrán elnök.

Bár az MTI beszámolójában nem szerepel, az ukrán elnöki hivatal honlapján csütörtökön közzétett nyilatkozat alapján Volodimir Zelenszkij mindemellett kiemelte: nem fogják engedni, hogy sikerrel járjanak azok, akik megpróbálják meggyőzni arról, hogy enyhíteni fogják az Oroszország elleni szankciókat, és csökkentik Ukrajna támogatását anélkül, hogy az önök Ukrajnával kapcsolatos álláspontjában érdemi változás történne. Majd megjegyezte, „Orbán példája megmutatja, hogyan végzik szégyenben azok, akik úgy döntenek, segítik Oroszországot az ellenünk vívott háborújában”.