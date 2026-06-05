Az akadémiai szabadságot is biztosítani fogják

Van 2,2 milliárd euró, ami alapvetően azért folt befagyasztva, mert az akadémiai szabadság nagymértékű romlását állapították meg. Közölte, javaslatot fognak tenni, melyek teljesítik a feltételeket, hogy hazahozhassák ezeket a pénzeket is. Ez lehetővé teszi többek közt azt, hogy a magyar diákok újra hozzáférjenek az Erasmus-programhoz.Az Erasmusra vár az albérletpiac is„Reméljük, hogy a lehető legrövidebb időn belül az összes kekvát megszüntetik”Ursula von der Leyen bejelentette, hogy Magyarország megkaphat több mint 14 milliárd euró eddig befagyasztott támogatást, a magyar diákok újra részt vehetnek az Erasmusban